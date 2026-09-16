Giappone, stop ai soccorsi gratis sul Monte Fuji fuori stagione

A partire dal prossimo anno, chi tenterà di scalare il Monte Fuji fuori stagione e necessiterà di un salvataggio in elicottero dovrà pagare per il servizio. Lo riporta la Bbc, citando le autorità che gestiscono il versante settentrionale della montagna. La tariffa rientra in una serie di misure introdotte dalla prefettura giapponese di Yamanashi per scoraggiare gli scalatori imprudenti o scarsamente preparati. Una tariffa analoga, pari a 8mila yen (circa 47 euro) ogni cinque minuti, è già in vigore nella vicina prefettura di Saitama per altre aree montuose e servirà da riferimento.

Richiesta di un piano di scalata dettagliato da parte delle autorità

Le autorità di Yamanashi richiederanno inoltre a chi intende scalare il Fuji fuori stagione - periodo che va dall'inizio di settembre al mese di luglio dell'anno successivo - di presentare un piano di scalata dettagliato. "Chiediamo al pubblico di astenersi dal tentare la scalata fuori stagione. Speriamo che queste misure inducano le persone a riflettere meglio su cosa significhi scalare il Monte Fuji in inverno", ha dichiarato lunedì il governatore di Yamanashi, Kotaro Nagasaki. Non è stata invece annunciata alcuna tariffa per i salvataggi in elicottero.