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Gaza, crolla nella notte palazzo a più piani: 11 morti, decine di bambini sotto le macerie

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©Getty

L'edificio, pesantemente danneggiato dai raid israeliani, ospitava decine di sfollati palestinesi. Tra le vittime accertate ci sono anche cinque bambini, ma il numero delle vittime sembra destinato a crescere col passare delle ore. Soccorritori in azione per estrarre i superstiti dalle macerie, ma Israele ostacola l'ingresso di mezzi pesanti. La Protezione civile: almeno altri 2mila edifici pericolanti nella Striscia

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