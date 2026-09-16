Gaza, crolla nella notte palazzo a più piani: 11 morti, decine di bambini sotto le macerie
L'edificio, pesantemente danneggiato dai raid israeliani, ospitava decine di sfollati palestinesi. Tra le vittime accertate ci sono anche cinque bambini, ma il numero delle vittime sembra destinato a crescere col passare delle ore. Soccorritori in azione per estrarre i superstiti dalle macerie, ma Israele ostacola l'ingresso di mezzi pesanti. La Protezione civile: almeno altri 2mila edifici pericolanti nella Striscia
- È di almeno 11 morti, tra cui cinque bambini, e decine di dispersi il drammatico bilancio del crollo di un edificio a più piani avvenuto nella notte a ovest di Gaza City. La struttura, che era già stata gravemente danneggiata dai precedenti bombardamenti israeliani, ospitava in quel momento decine di famiglie di palestinesi sfollati
- Secondo quanto riferito dalla Protezione civile palestinese, citata dall'emittente Al Jazeera, il crollo si è verificato intorno all'una di notte, mentre gli occupanti dell'edificio stavano dormendo. Sotto le tonnellate di cemento si troverebbero ancora almeno 100 persone intrappolate, tra cui circa 50 bambini, appartenenti a diversi nuclei familiari
- Dai soccorritori sono arrivate le prime testimonianze che rendono conto della drammaticità dell'accaduto."Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli", ha dichiarato il portavoce della Protezione civile
- Le operazioni, tuttavia, sono pesantemente ostacolate dalla mancanza di mezzi pesanti, il cui ingresso nella Striscia di Gaza, denunciano le autorità locali, sarebbe impedito dalle forze israeliane
- Filmati verificati da Al Jazeera testimoniano la drammaticità delle ultime ore. Nei video si vedono i soccorritori estrarre vivi alcuni bambini piccoli e diversi sopravvissuti, immediatamente trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze
- I testimoni sul posto raccontano che dalle rovine si continuano a sentire chiaramente le grida d'aiuto dei piccoli rimasti intrappolati, mentre la Protezione civile prosegue la disperata corsa contro il tempo scavando spesso a mani nude
- Circa 2mila edifici nelle aree abitate della Striscia di Gaza versano in “condizioni strutturali precarie" come quelle dell'edificio crollato nella notte, ma i residenti sono "impossibilitati ad abbandonarli a causa della mancanza di sistemazioni alternative", ha detto parlando alla stampa un portavoce della Protezione Civile palestinese, citato dai media arabi
- Secondo un reporter di Al Jazeera, che si trova sul posto, anche il palazzo crollato nella notte era stato "parzialmente danneggiato" dagli attacchi israeliani ma "i palestinesi che vi abitavano non avevano altra scelta se non quella di ripararsi all'interno"