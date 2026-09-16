La lettera da parte della famiglia: "Non è questo il finale che speravamo". La skyrunner canadese 38enne era dispersa dal 1° settembre

Kalie McCrystal era dispersa sul Cervino dal 1° settembre scorso. La famiglia della 38enne skyrunner canadese ha pubblicato ora una lettera nella quale ringrazia le squadre di soccorso e di fatto annuncia la scomparsa della donna.

La comunicazione

"Sono passate due settimane da quando la nostra amata Kalie è scomparsa durante una ricognizione sul Cervino. Da allora, la squadra di soccorso alpino della Guardia di Finanza ha lavorato instancabilmente, esplorando ogni possibile pista a loro disposizione. Hanno dimostrato una professionalità, una gentilezza e un impegno incrollabili nella ricerca di Kalie. Per la nostra famiglia è stato molto importante, durante tutta la ricerca, sapere che tutto ciò che poteva essere fatto veniva effettivamente fatto".

"L’ondata di affetto e supporto per Kalie è stata davvero incredibile. Il sostegno costante di Hillary Gerardi, che per prima ha dato l’allarme per Kalie, è stato per noi indispensabile. Amici e persone care da tutto il mondo si sono mobilitati e si sono spinti oltre ogni limite per aiutarci a trovarla e riportarla a casa. È stato commovente vedere quanto amore la circondasse", affermano Wendy Cooper & Jody McCrystal, mamma e sorella di Kalie che poi ipotizzano come possano essere andati i fatti:

"Il Cervino è tanto maestoso quanto implacabile. Nonostante l’eccezionale abilità ed esperienza di Kalie in ambienti montani tecnici, inclusa la sua precedente esperienza proprio sul Cervino, tutto ciò che sappiamo ora suggerisce che sia caduta durante la discesa. Nonostante gli sforzi di tantissime persone nelle ultime settimane, la ricerca non ci ha portato a Kalie. Non è questo il finale che speravamo, ed è molto difficile da accettare".

"Avremmo voluto trovarla con tutto il cuore - concludono - ma troviamo un po’ di pace nel sapere che stava facendo ciò che la faceva sentire più viva fino ai suoi ultimi istanti, e che ora resta tra le montagne dove si sentiva davvero a casa".