Elicottero precipita e prende fuoco a Los Angeles, almeno 3 morti

E' di 3 morti il bilancio di un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione è precipitato vicino al luogo in cui si era verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco nel parcheggio di un deposito a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley.

La ricostruzione dei media: un elicottero di una tv

Secondo NBC Los Angeles il velivolo coinvolto era utilizzato per servizi giornalistici. Tre persone sono morte, mentre una quarta è stata trasportata in ospedale. Almeno una delle vittime era un passante che si trovava a terra al momento dello schianto. L'equipaggio dell'elicottero stava filmando la scena di un incidente tra un autobus e un'auto su Nordhoff Street in cui avevano perso la vita due persone e molte altre erano rimaste ferite. Gli agenti e i soccorritori sono accorsi sul luogo dello schianto e hanno trovato l'elicottero avvolto dalle fiamme, che si sono propagate anche ad alcuni veicoli parcheggiati.