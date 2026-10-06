Esploratore torna in Gb dopo 28 anni di giro del mondo a piedi

Il 57enne britannico ed ex paracadutista è tornato in patria. Ha percorso oltre 50mila chilometri attraversando una trentina di Paesi. Ora deve affrontare gli ultimi 400 chilometri per raggiungere Hull

È giunta all'ultima tappa l'incredibile avventura di Karl Bushby, 57enne esploratore britannico ed ex paracadutista dell'esercito di Sua Maestà, riapprodato nei giorni scorsi in patria - come riferiscono alcuni media internazionali sulla base di un comunicato - dopo un giro del mondo a piedi durato ben 28 anni. Bushby è stato mostrato provato, ma sorridente dopo aver attraversato a nuoto la Manica dalla Francia per raggiungere la costa dell'Inghilterra meridionale. Ma dovrà percorrere ancora 400 chilometri di marcia per raggiungere Hull, la sua città d'origine nel nord della nazione.

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La sfida iniziata dal Cile nel 1998

Traguardo dichiarato quando decise di partire dal remoto Cile nel 1998, con l'impegno a spostarsi solo con la forza delle sue gambe o delle sue braccia, vale a dire camminando o nuotando. Secondo il suo team, in questo arco di tempo ha percorso complessivamente oltre 50.000 chilometri, passando per una trentina di Paesi. Non sono mancati contrattempi e ostacoli, ovviamente, oltre allo sforzo titanico. Come quando la Russia gli ha negato inizialmente il visto, dopo l'attraversamento dello stretto di Bering ghiacciato assieme a un temporaneo compagno di fatica statunitense. O ancora problemi legati a crisi finanziarie e situazioni sanitarie, culminati nelle restrizioni del periodo della pandemia di Covid-19.