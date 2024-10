Sono passati 532 anni dal giorno in cui il navigatore genovese toccò terra nell’isola di San Salvador. Con le sue tre caravelle, al soldo dei sovrani di Spagna, intraprese il celebre viaggio nell’oceano Atlantico, con l’obiettivo di navigare verso ovest alla ricerca di una via marittima per le Indie. Ma non capì di essersi imbattuto in un nuovo continente