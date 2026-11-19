"Gli Stati Uniti perseguiranno chiunque intrattenga rapporti d'affari con tali organizzazioni, colpendo al contempo i loro beni e le loro attività criminali, ovunque tentino di nasconderli", ha spiegatoil dipartim ento di Stato degli Stati Uniti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito la 'Ndrangheta nella lista delle organizzazioni internazionali dedite al narcotraffico sottoposte a sanzioni. Il provvedimento, adottato dall'Office of Foreign Assets Control (Ofac), colpisce anche il gruppo criminale australiano Comancheros, accusato di collaborare con i cartelli della droga messicani e sudamericani. Secondo Washington, entrambe le organizzazioni forniscono supporto logistico e operativo a gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti, tra cui il Cartello di Sinaloa, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng) e il Clan del Golfo.

'Ndrine attive in oltre 80 Paesi Nel comunicato del Tesoro americano, la 'Ndrangheta viene descritta come una delle maggiori organizzazioni criminali al mondo, attiva in oltre 80 Paesi e con un ruolo centrale nel traffico internazionale di stupefacenti. Secondo stime citate dalle autorità statunitensi, controllerebbe quasi l'80% del commercio di cocaina in Europa. L'organizzazione avrebbe inoltre avviato un'espansione nel mercato illecito del fentanyl. Leggi anche Furto di Fentanyl a Roma, rubate 50 fiale da una clinica di Pietralata

Cosa prevedono le sanzioni Le sanzioni americane riguardano anche esponenti della 'Ndrangheta attivi in Canada, in particolare nell'area di Toronto, dove, secondo il Tesoro, la struttura criminale avrebbe consolidato negli ultimi anni la propria influenza fino a condizionare le dinamiche dell'organizzazione anche in Italia. Tra i soggetti colpiti figura Angelo Figliomeni, indicato come leader della componente torontina della cosca, insieme a Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso, Vincenzo DeMaria e Luigi Vescio Sr. Le misure comportano il congelamento di tutti i beni e gli interessi patrimoniali dei soggetti designati che si trovino negli Stati Uniti o siano nella disponibilità di persone statunitensi. Sono inoltre vietate, salvo specifiche autorizzazioni, le transazioni che coinvolgano i soggetti sanzionati. Leggi anche Via D'Amelio, il gip: "De Gennaro ha celato qualcosa, non depistato"