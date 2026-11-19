"Gli Stati Uniti perseguiranno chiunque intrattenga rapporti d'affari con tali organizzazioni, colpendo al contempo i loro beni e le loro attività criminali, ovunque tentino di nasconderli", ha spiegatoil dipartim ento di Stato degli Stati Uniti
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito la 'Ndrangheta nella lista delle organizzazioni internazionali dedite al narcotraffico sottoposte a sanzioni. Il provvedimento, adottato dall'Office of Foreign Assets Control (Ofac), colpisce anche il gruppo criminale australiano Comancheros, accusato di collaborare con i cartelli della droga messicani e sudamericani. Secondo Washington, entrambe le organizzazioni forniscono supporto logistico e operativo a gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti, tra cui il Cartello di Sinaloa, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng) e il Clan del Golfo.
'Ndrine attive in oltre 80 Paesi
Nel comunicato del Tesoro americano, la 'Ndrangheta viene descritta come una delle maggiori organizzazioni criminali al mondo, attiva in oltre 80 Paesi e con un ruolo centrale nel traffico internazionale di stupefacenti. Secondo stime citate dalle autorità statunitensi, controllerebbe quasi l'80% del commercio di cocaina in Europa. L'organizzazione avrebbe inoltre avviato un'espansione nel mercato illecito del fentanyl.
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Cosa prevedono le sanzioni
Le sanzioni americane riguardano anche esponenti della 'Ndrangheta attivi in Canada, in particolare nell'area di Toronto, dove, secondo il Tesoro, la struttura criminale avrebbe consolidato negli ultimi anni la propria influenza fino a condizionare le dinamiche dell'organizzazione anche in Italia. Tra i soggetti colpiti figura Angelo Figliomeni, indicato come leader della componente torontina della cosca, insieme a Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso, Vincenzo DeMaria e Luigi Vescio Sr. Le misure comportano il congelamento di tutti i beni e gli interessi patrimoniali dei soggetti designati che si trovino negli Stati Uniti o siano nella disponibilità di persone statunitensi. Sono inoltre vietate, salvo specifiche autorizzazioni, le transazioni che coinvolgano i soggetti sanzionati.
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Queste misure "mirano a compromettere le infrastrutture finanziarie della malavita"
"I Comancheros e la 'Ndrangheta svolgono un ruolo determinante nel traffico illecito globale di stupefacenti. Trasportano partite di droga, riciclano denaro e conducono altre attività criminali, consentendo alle organizzazioni terroristiche straniere (Fto) di estendere le proprie attività criminali oltre i confini nazionali e di sostenere reti globali di narcotraffico. Queste sanzioni mirano a compromettere le infrastrutture finanziarie di tali organizzazioni, interrompendo il sostegno rilevante fornito ai cartelli che inondano le nostre comunità di droghe letali e contribuendo a proteggere la vita degli americani", ha commentato il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott. "Gli Stati Uniti perseguiranno chiunque intrattenga rapporti d'affari con le Fto, e agiranno anche nei confronti dei beni e delle attività criminali a esse riconducibili, ovunque si trovino. Nessuno che finanzi o tragga profitto dalla violenza e dalla devastazione provocate dai cartelli troverà un luogo sicuro in cui rifugiarsi", ha aggiunto il portavoce.
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