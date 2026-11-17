Stanno indagando i carabinieri del Nucleo Operativo di Monte Sacro, insieme ai militari di Santa Maria del Soccorso sul furto di 50 fiale di fentanyl dalla farmacia della clinica di Roma "Nuova Itor" di Pietralata. E' stato lo stesso direttore della struttura sanitaria a denunciare, lo scorso 19 ottobre, il furto del potente anestetico utilizzato nelle terapie del dolore e in sala operatoria. Ottanta fiale dello stesso farmaco erano state rubate all'ospedale israelitico nel luglio scorso. Il furto alla "Nuova Itor", notizia anticipata dal Messaggero , sembra sia avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre scorsi.

Il piano del governo contro le dipendenze

Proprio nei giorni scorsi si è svolta una riunione sulle dipendenze a Palazzo Chigi tra governo, regioni e principali realtà impegnate nella prevenzione, nella cura e nel recupero. "Da oltre due anni e mezzo l'Italia ha un piano nazionale di prevenzione dedicato in modo specifico al fentanyl e agli altri oppioidi sintetici - ha detto in quell'occasione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano - Lo stiamo monitorando passo dopo passo, e il decreto del Ministro della salute dello scorso settembre ne ha segnato uno snodo importante".