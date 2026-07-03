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Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La riunione, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, è stata indetta dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale romano, idonee a produrre fino a 20mila dosi destinate al consumo illecito. Dal governo filtra "forte allarme" per il comportamento ritenuto "irresponsabile" di chi era chiamato a garantire la sicurezza. Disposta un'ispezione del ministero della Salute

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Il governo ha indetto nel pomeriggio di oggi una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale Israelitico, nel quartiere Magliana a Roma. La riunione, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20mila dosi destinate al consumo illecito. Fonti di governo riferiscono di "forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia di esse". Oltre a Mantovano, alla riunione d'urgenza hanno preso parte il capo di Gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della direzione gentrale per i Servizi antidroga, il direttore generale della direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio. 

Ispezione del ministero della Salute all'Israelitico 

Nel corso della riunione d'urgenza "è stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi". Palazzo Chigi ha aggiunto che nel frattempo sono stati attivati i Carabinieri del Nas per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti.  "Nei prossimi giorni sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del Piano anti-fentanyl, con l'obiettivo di far applicare da tutti i soggetti interessati le cautele e i controlli necessari", riferiscono le fonti governative. 

Sulla cassaforte nessun segno di effrazione

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, a lanciare l'allarme sono stati i dipendenti che hanno scoperto la sottrazione delle fiale custodite all'interno di una cassaforte. All'arrivo i carabinieri hanno constatato che sulla cassaofrte non c'erano segni di effrazione mentre la chiave, ha riferito l'ospedale, viene utilizzata da più addetti. Tra le prime ipotesi spicca quella di un furto su commissione al fine di rivendere le fiale sul mercato nero. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato contro le terapia del dolore ed è anche una delle droghe sintetiche considerate più letali in quanto può avere effetti gravi o addirittura mortali se assunta a basse dosi. 

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