Si tratta di un potente analgesico oppioide sintetico: è circa 50-100 volte più potente della morfina. Viene usato anche in ambito medico per trattare dolori molto intensi ma va somministrato in dosi molto piccole e sotto stretto controllo medico. Negli ultimi anni è diventato una delle principali cause di morte per overdose in Usa

Il fentanyl è un potente analgesico oppioide sintetico. La sua assunzione, se in dosi eccessive e, specialmente, se combinata con alcol o altri sedativi, può essere fatale: non è infatti un caso che negli ultimi anni sia diventata una delle principali cause di morte per overdose negli Stati Uniti. Il fentanyl è una sostanza estremamente potente: circa 50-100 volte più della morfina. Viene usata anche in medicina per trattare dolori molto intensi (come post interventi chirurgici o nei pazienti con tumori) ma viene somministrato solo in dosi molto piccole e sotto stretto controllo medico.

Cos’è il fentanyl

L’Organizzazione mondiale della sanità lo inserisce tra i trattamenti consigliati per attenuare il dolore causato dal cancro. È noto per i suoi potenti effetti e può scatenare una forte dipendenza: gli effetti indesiderati possono includere sonnolenza, nausea, stitichezza e rallentamento della respirazione. Il rischio più grave è la depressione respiratoria, che può essere fatale. Viene prescritto sotto forma di cerotti transdermici o pastiglie. Tuttavia, può anche essere spacciato illegalmente mischiandolo con eroina, che ha effetti simili, e/o cocaina.

Gli effetti

Come spiega il Nih, l’Istituto nazionale americano sull’abuso di sostanze, in modo analogo all’eroina e alla morfina, il fentanyl agisce legandosi ai recettori degli oppiacei del corpo, che si trovano nelle aree del cervello che controllano il dolore e le emozioni. Il fentanyl fa effetto rapidamente e per breve tempo. Quando i farmaci oppioidi si legano ai recettori, possono innalzare i livelli di dopamina in alcune zone del cervello, generando uno stato di euforia e rilassamento. Gli effetti del fentanyl assomigliano a quelli dell'eroina e comprendono euforia, sonnolenza, nausea, confusione, stitichezza, sedazione, ipoventilazione e arresto respiratorio, stato di incoscienza, coma, fino alla morte.

Perché è pericoloso

Oltre che per la sua potenza, spiega ancora il Nih, il fentanyl è pericoloso perché i recettori degli oppiacei del sistema nervoso si trovano anche nelle aree del cervello che controllano il ritmo respiratorio. Elevate dosi di oppiacei, in particolare quelli potenti come il fentanyl, possono causare l'arresto completo della respirazione, e quindi alla morte. Inoltre, essendo molto potente, il rischio di sovradosaggio è molto alto, specialmente se una persona che fa uso di droghe ignora che una polvere o la pillola contiene fentanyl. La dose letale è quindi molto bassa. Per questo il fatto che venga miscelato con eroina o cocaina quando viene venduto per strada aumenta notevolmente il pericolo potenziale.