Primo morto per overdose di nitazeni in Italia: cosa sono

In Europa è in aumento l’abuso di questa particolare categoria di oppioidi sintetici, che spesso sfuggono ai comuni test ospedalieri e "stanno causando un numero crescente, seppure non marcato, di intossicazioni acute”. L’allarme arriva dal congresso della Società Italiana di Tossicologia (Sitox), svoltosi a fine settembre all’Irccs Maugeri di Pavia. Secondo gli esperti, oggi in Europa circolano oltre 1.050 nuove sostanze psicoattive, molte delle quali non vengono rilevate dai test di laboratorio. "Le nuove droghe arrivano prima della legge, prima della prevenzione e spesso prima della consapevolezza dei consumatori", ha riferito Carlo Locatelli, past president Sitox e direttore dell'Unità operativa tossicologia, Centro antiveleni e centro nazionale di informazone tossicologica, del Maugeri. "Quello che stiamo osservando è inquietante", ha aggiunto. "Nuove droghe sintetiche causano intossicazioni rapidissime, spesso non riconoscibili dai test standard, e possono portare all'insufficienza respiratoria o a danni neurologici permanenti in poche ore". Per questa ragione, ha sottolineato il presidente Sitox Orazio Cantoni, "è prioritario ribadire l'importanza della rete dei centri antiveleni italiani, capaci di monitorare in tempo reale la comparsa di nuove sostanze, condividere esperienze cliniche e aggiornare protocolli terapeutici, accorciando i tempi tra diagnosi e intervento".