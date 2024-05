Fentanyl e nuove droghe, l’anticipazione del viaggio di Sky TG24

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo che sono state trovate dosi di eroina tagliate con il potente oppioide sintetico. A proposito di Fentanyl e di nuove droghe, l’inchiesta completa andrà in onda la prossima settimana su Sky TG24. Ecco un'anticipazione ascolta articolo

Fentanyl, Ossicodone, Tramadolo. Tecnicamente sono medicinali, usati in anestesiologia per la sedazione profonda o per curare pazienti con dolori cronici che non rispondono ad altre terapie, o ancora per malati oncologici terminali. Di recente la loro diffusione al di fuori degli ospedali ha messo in allerta il Ministero della Sanità, che ha diramato una circolare ad hoc, e spinto il Governo a elaborare un “piano Fentanyl” (LE MISURE).

Il caso di Perugia Perché se da un lato il farmaco può uscire illegalmente dagli ospedali - come diversi casi di cronaca hanno raccontato - dall’altro esiste un Fentanyl da strada, usato per “tagliare”, cioè mescolato per diluire l’oppiaceo più famoso, l’eroina. Lo dimostra il caso di Perugia, dove è stata rinvenuta una dose di eroina in cui il Fentanyl era presente, appunto, come sostanza da taglio. Un caso su cui la Procura ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti. L’allarme degli esperti Ma lo dimostrano anche, prima di questo episodio, alcuni sintomi che si rilevano tra i tossicodipendenti. Piaghe profonde nella pelle, necrosi che, sostengono gli stessi tossicodipendenti, l’eroina “tradizionale” non provoca. E su cui molti operatori del settore lanciano da mesi l’allarme. “Non sono normali piaghe di una persona che fa intramuscolo di eroina, c’è dentro altro, questa cosa va indagata , va capita”, osserva Simone Feder, psicologo che alla casa del giovane di Pavia ha dato speranze a molti ragazzi che si erano persi, e habitué del Boschetto di Rogoredo, il principale hub dello spaccio nella periferia milanese. vedi anche Traffico internazionale di Fentanyl da Piacenza, dosi tra Usa e Cina

La Xilazina Sono danni provocati da tagli da Fentanyl ma anche di altre sostanze, come la Xilazina, spiega il medico Massimo Barra, che dal 1976 a Roma guida la Fondazione villa Maraini per la riabilitazione dalle droghe. La Xilazina è un farmaco con fortissime proprietà sedative, usato con funzione anestetica in ambito veterinario per animali di grossa taglia come cavalli, bovini. Al contrario del Fentanyl e dei suoi derivati non è un oppioide, il che vuol dire che non viene neutralizzato dal naloxone, cioè l’antagonista degli oppioidi che di norma si usa per scongiurare le overdose Per questo, spiega anche Simone Feder, è ancora più pericolosa, perché a oggi non abbiamo un “antidoto” contro la Xilazina, “quindi poi la gente muore”. vedi anche Usa, l'invasione della droga Tranq, mix di fentanyl e xilazina