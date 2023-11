Traffico internazionale di Fentanyl da Piacenza, dosi tra Usa e Cina:

La mente di tutta l'organizzazione, per l'accusa, era un piacentino di 51 anni, già arrestato anni fa perché fabbricava euro falsi ascolta articolo

La Guardia di Finanza di Piacenza, nei giorni scorsi, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha eseguito sette custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone coinvolte, a vario titolo, in attività di traffico internazionale di stupefacenti, Fentanyl, fabbricazione e immissione, sul mercato, di valuta contraffatta e riciclaggio. La mente di tutta l'organizzazione, per l'accusa, sarebbe un uoomo di 51 anni, già arrestato anni fa perché fabbricava euro falsi. Questa volta deve rispondere anche di aver fatto da tramite tra la Cina e l'America per il traffico di Fentanyl, oppioide sintetico.

Dalla Cina finiva negli Stati Uniti L'altra notte i finanzieri hanno fatto irruzione nel appartamento di Miserotti insieme agli agenti della Dcsa italiana e anche della Dea americana. L'operazione ha coinvolto anche l'agenzia americana per il contrasto alla droga, visto che lo stupefacente che arrivava dalla Cina finiva sul mercato dello spaccio americano, dopo essere stato spedito in pacchi per posta ordinaria. Richiesta di estradizione Sul piacentino grava anche una richiesta di estradizione negli Stati Uniti visto che alcuni mesi fa un ragazzo americano ha perso la vita a causa di un'overdose dopo aver assunto il Fentanyl. In casa del 51enne è stata trovata anche una officina artigianale per creare euro e franchi svizzeri falsi. I soldi - secondo gli inquirenti - erano realizzati a regola d'arte ed erano in grado di ingannare anche i sistemi di controllo e sicurezza degli Atm svizzeri e di altri Paesi europei.

Che cosa è il Fentanyl Si tratta di un oppiaceo sintetico, ma non nasce come droga a scopo ricreativo. Sintetizzato per la prima volta nel 1960 da Paul Janssen, il fentanyl è un antidolorifico molto potente che viene usato per la gestione del dolore, specialmente quello oncologico, mentre in combinazione con altre sostanze viene impiegato per l'anestesia. I Centers for disease control and prevention (Cdc) americani lo definiscono da 50 a 100 volte più potente della morfina, mentre l'European monitoring centre for drugs and drug addiction gli attribuisce una potenza almeno 80 volte superiore alla morfina. Uso sotto prescrizione medica L'uso medicale del fentanyl è approvato sotto prescrizione medica e rigido controllo sanitario. Il suo impiego è giustificato dalla gravità della patologia, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato.