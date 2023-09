New York, bimbo di un anno muore all'asilo per overdose di fentanyl

Cronaca

Negli anni l’area del Parco Verde si è caratterizzata per la criminalità, diventando spesso una succursale delle piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano. Qui, nel 2022, sono stati scoperti dai Carabinieri bunker studiati per sfuggire agli arresti, per occultare armi o droga. In foto un grande murale con due bambine abbracciate e la scritta “Nessuno resti solo” realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri al Parco Verde di Caivano