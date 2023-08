Usa, l'invasione della droga Tranq, mix di fentanyl e xilazina

La Casa Bianca è in campo per cercare di fermare la diffusione dello stupefacente, scoperto per la prima volta agli inizi degli anni 2000 a Puerto Rico. La xilazina, secondo la Drug Enforcement Administration, è disponibile per il pubblico online tramite siti che non richiedono alcuna documentazione

Un fatale mix dell'oppiaceo sintetico Fentanyl con la xilazina, la droga zombie conosciuta anche come 'Tranq', ovvero un forte tranquillizzante non a base di oppiacei usato per sedere i cavalli, preoccupa l'America. I decessi associati alla nuova droga che sta spopolando per le strade sono quadruplicati dal 2019, facendo salire all'11% le morte legate al fentanyl nel giugno del 2022.

La droga che causa cancrene

La Casa Bianca è in campo per cercare di fermare la diffusione della nuova droga, scoperta per la prima volta agli inizi degli anni 2000 a Puerto Rico. La xilazina, secondo la Drug Enforcement Administration, è disponibile per il pubblico online tramite siti che non richiedono alcuna documentazione o prova della professione veterinaria, nella quale il farmaco è legalmente usato. Fino a poco tempo fa un chilogrammo di xilazina veniva venduto da fornitori cinesi online a un prezzo di 6-20 dollari. Un prezzo basso che la rende molto popolare. La droga è in grado di distruggere nel tempo tessuti e vene, facendo comparire macchie e causando cancrena.