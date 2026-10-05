Bambini in viaggio, 4 viaggi sostenibili per l'autunno

Con l’arrivo dell’autunno, i paesaggi si tingono di rosso, oro e arancio e molte destinazioni, dopo i mesi più affollati dell’estate, tornano a essere più autentiche. È la stagione ideale per riscoprire luoghi conosciuti con maggiore calma, incontrare le comunità locali e immergersi nei paesaggi lontano dalla folla dell’alta stagione. Per chi ama i viaggi sostenibili, ecco quattro proposte dedicate a tutta la famiglia