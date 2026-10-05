Bambini in viaggio, 4 viaggi sostenibili per l'autunno

Con l’arrivo dell’autunno, i paesaggi si tingono di rosso, oro e arancio e molte destinazioni, dopo i mesi più affollati dell’estate, tornano a essere più autentiche. È la stagione ideale per riscoprire luoghi conosciuti con maggiore calma, incontrare le comunità locali e immergersi nei paesaggi lontano dalla folla dell’alta stagione. Per chi ama i viaggi sostenibili, ecco quattro proposte dedicate a tutta la famiglia
- I viaggi sostenibili hanno l’idea di viaggio lento e consapevole. A proporli è Evaneos, la piattaforma specializzata in viaggi sostenibili, che propone una selezione di itinerari pensati per vivere l’autunno in modo autentico. Dalle atmosfere delle Highlands ai colori del Nord Atlantico, dai villaggi di Creta ai paesaggi della Cappadocia, le proposte attraversano destinazioni note che, fuori stagione, sanno rivelare un volto nuovo.
- La Scozia si racconta attraverso un itinerario tra foliage, leggende e fantasmi: da Edimburgo alle Highlands del Sud e al Parco Nazionale dei Cairngorms, tra cascate, villaggi patrimonio UNESCO e castelli avvolti dalla nebbia autunnale. Un viaggio che intreccia natura, storia e cultura locale, lontano dai circuiti più battuti.
- Per chi cerca un'esperienza culturale fuori dai percorsi più convenzionali, la Grecia, e in particolare Creta, propone otto giorni tra civiltà minoica, villaggi antichi e mare. Realizzato in collaborazione con Planeterra, l’itinerario valorizza le comunità locali attraverso degustazioni gastronomiche, tradizioni artigianali e luoghi ricchi di storia, per scoprire l’isola lontano dal turismo di massa.
- Chi desidera ammirare l'aurora boreale può scegliere l'Islanda, con un itinerario di otto giorni che attraversa fiordi, ghiacciai e Golden Circle. La stagione autunnale permette di esplorare con maggiore tranquillità l’isola, dalle cascate alle spiagge di sabbia nera, fino alle notti in cui il cielo può accendersi delle sfumature verdi e viola dell'aurora boreale (a partire da 1.240€ a persona).
- Per un'esperienza all’insegna della gastronomia e delle tradizioni locali si può scegliere la Turchia e in particolare la Cappadocia, dove scoprire villaggi rupestri, cantine vinicole e cucina tradizionale. Il viaggio di otto giorni alterna escursioni nella natura alla raccolta di erbe selvatiche e alla scoperta delle cooperative femminili locali, custodi di ricette e tecniche artigianali tramandate da generazioni (a partire da 2.600€ a persona).