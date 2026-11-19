L'agenzia marittima britannica Ukmto ha reso noto su X di aver ricevuto la segnalazione di un incidente vicino all'Oman: una petroliera è stata colpita da un "proiettile non identificato" mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. L'equipaggio è rimasto illeso, mentre sono in corso accertamenti sui danni alla nave e all'ambiente. Gli Houthi hanno segnalato oggi un attacco saudita su Sanaa, la capitale dello Yemen
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L'agenzia marittima britannica Ukmto ha reso noto su X di aver ricevuto la segnalazione di un incidente vicino all'Oman: una petroliera è stata colpita da un "proiettile non identificato" mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. L'equipaggio è rimasto illeso, mentre sono in corso accertamenti sui danni alla nave e all'ambiente, ha precisato l'Ukmto. Gli Houthi hanno segnalato oggi un attacco saudita su Sanaa, la capitale dello Yemen controllata dai combattenti filo-iraniani che si oppongono al governo yemenita sostenuto da Riad. Raid aerei attribuiti alle forze israeliane su alcune località del sud del Libano sono stati segnalati in serata. L'agenzia libanese Nna riferisce di attacchi aerei nell'area situata tra le località di Hadatha e Haris, nel distretto di Bint Jbeil. Mentre Al Jazeera parla di un bombardamento che avrebbe preso di mira la località di Qantara.
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Attacco Houthi a quartiere finanziario Riad, danni a torre fondo sovrano
La torre che ospita la sede del fondo sovrano saudita a Riad è stata danneggiata poche ore dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi dallo Yemen e di aver segnalato la caduta di detriti sulla capitale. "La facciata è danneggiata su più piani, con vetri in frantumi", ha detto all'Afp una fonte che ha chiesto l'anonimato. Altre due fonti hanno confermato i danni subiti dal grattacielo. Alta 80 piani, la torre è la più elevata del quartiere finanziario di Riad, dove un altro grattacielo, appartenente al gigante petrolifero Aramco, era stato danneggiato all'inizio di novembre dopo un attacco degli Houthi, sostenuti dall'Iran.
Arabia Saudita: colpito di nuovo quartiere finanza Riad, danni
Colpito di nuovo il quartiere finanziario di Riad, sotto attacco dei missili lanciati dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi. Secondo testimoni, e' stata danneggiata la torre del fondo sovrano saudita. In precedenza la protezione civile saudita aveva lanciato l'allerta per "un possibile pericolo", per poi riferire di aver intercettato una minaccia missilistica, precisando che detriti avevano causato danni che stava ancora valutando.
Aie: "Crisi iraniana rappresenta la più grande minaccia energetica di sempre"
La crisi in Medio Oriente, scatenata a febbraio dalla campagna militare statunitense e israeliana contro l'Iran, ha creato la "più grande minaccia" alla sicurezza energetica della storia. Lo afferma l'Agenzia Internazionale dell'Energia. "La crisi dello Stretto di Hormuz ha creato la più grande minaccia alla sicurezza energetica della storia, di portata ben maggiore rispetto agli shock petroliferi degli anni '70", scrive il direttore esecutivo dell'Aie, Fatih Birol, nella prefazione al rapporto annuale di punta dell'agenzia con sede a Parigi. Il rapporto rileva che la crisi lascerà un segno indelebile sull'approccio mondiale all'energia, innescando, tra l'altro, un ritorno all'energia nucleare e una maggiore attenzione all'elettrificazione.
New York Times: Trump valuta nuovi attacchi, pressing Netanyahu
Il presidente Usa Donald Trump sta valutando la possibilita' di lanciare nuovi attacchi su larga scala contro l'Iran, mentre continuano le pressioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu per un'offensiva immediata. E' quanto riferisce il New York Times, citando fonti americane e israeliane secondo le quali il capo della Casa Bianca sta prendendo in considerazione gli avvertimenti giunti da Tel Aviv, secondo cui Teheran starebbe ricostruendo rapidamente i propri sistemi missilistici e di droni, accelerando al contempo i piani per lo sviluppo di armi chimiche e biologiche. Nessuna decisione e' stata ancora presa, hanno aggiunto. All'interno dell'amministrazione Usa restano profonde divergenze di opinione circa l'attendibilita' delle informazioni di intelligence e l'opportunita' di colpire nuovamente l'Iran, specialmente dopo le elezioni di midterm, che hanno visto una sonora sconfitta del partito repubblicano, nel mirino per il conflitto con l'Iran che ha causato un aumento dei prezzi.
Ukmto: "Petroliera colpita da un proiettile non identificato a Hormuz"
L'agenzia marittima britannica Ukmto ha reso noto su X di aver ricevuto la segnalazione di un incidente vicino all'Oman: una petroliera è stata colpita da un "proiettile non identificato" mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. L'equipaggio è rimasto illeso, mentre sono in corso accertamenti sui danni alla nave e all'ambiente, ha precisato l'Ukmto.
Media Iran: tre petroliere prendono fuoco dopo aver urtato mine navali a Hormuz
Tre petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato mine navali nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, scrive l'agenzia Irib. I Pasdaran precisano che il passaggio attraverso il corso d'acqua deve essere coordinato con le autorità iraniane.
Media: gli Houthi annunciano raid sull'aeroporto di Riad e sul centro finanziario
Le forze armate Houthi dello Yemen hanno annunciato di avere preso di mira l'aeroporto internazionale Re Khalid e il centro finanziario di Riad con un gran numero di missili da crociera. Lo ha annunciato in serata il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree. Lo riporta al Jazeera. Al momento non è giunta alcuna conferma immediata da parte dell'Arabia Saudita in merito alle dichiarazioni degli Houthi.
Media: raid aerei israeliani su una località del sud del Libano
Raid aerei attribuiti alle forze israeliane su alcune località del sud del Libano sono stati segnalati in serata. L'agenzia libanese Nna riferisce di attacchi aerei nell'area situata tra le località di Hadatha e Haris, nel distretto di Bint Jbeil. Mentre Al Jazeera parla di un bombardamento che avrebbe preso di mira la località di Qantara.