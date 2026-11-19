Il presidente Usa Donald Trump sta valutando la possibilita' di lanciare nuovi attacchi su larga scala contro l'Iran, mentre continuano le pressioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu per un'offensiva immediata. E' quanto riferisce il New York Times, citando fonti americane e israeliane secondo le quali il capo della Casa Bianca sta prendendo in considerazione gli avvertimenti giunti da Tel Aviv, secondo cui Teheran starebbe ricostruendo rapidamente i propri sistemi missilistici e di droni, accelerando al contempo i piani per lo sviluppo di armi chimiche e biologiche. Nessuna decisione e' stata ancora presa, hanno aggiunto. All'interno dell'amministrazione Usa restano profonde divergenze di opinione circa l'attendibilita' delle informazioni di intelligence e l'opportunita' di colpire nuovamente l'Iran, specialmente dopo le elezioni di midterm, che hanno visto una sonora sconfitta del partito repubblicano, nel mirino per il conflitto con l'Iran che ha causato un aumento dei prezzi.