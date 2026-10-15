Moab, la “madre di tutte le bombe” che Trump potrebbe usare in Iran

La bomba è custodita in un involucro di alluminio molto sottile, ideato per massimizzare gli effetti dell'esplosione e allargarne il raggio. Dopo l'esplosione di 8 tonnellate di esplosivo l'onda d'urto si espande per più di un chilometro e mezzo in ogni direzione. Soprannominata anche "bunker-busting" bomb, la Moab è pensata soprattutto per distruggere tunnel, vie di comunicazione e infrastrutture sotterranee.