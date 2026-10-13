Iran, Arabia Saudita: intercettati 3 missili lanciati da Houthi. LIVE

La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha intercettato tre missili balistici lanciati contro Riad e un'altra città saudita dai ribelli sciiti Houthi, a seguito di una serie di attacchi letali che hanno causato vittime in entrambi i Paesi. Il Consiglio Ue ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del Paese
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La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha intercettato tre missili balistici lanciati contro Riad e un'altra città saudita dai ribelli sciiti Houthi, a seguito di una serie di attacchi letali che hanno causato vittime in entrambi i Paesi. Il Consiglio Ue ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del Paese.
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Fmi: crescita globale sempre più 'concentrata' e legata a guerre e Ia
L'andamento della crescita globale - che rallenterà dal 3,5% nel 2025 al 3,1% nel 2026 - cela notevoli movimenti divergenti tra i vari paesi e una maggiore concentrazione. Lo segnala il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook in cui segnala come 32 paesi 'raccolgono' ora il 95% della crescita mondiale, contro i 54 di aprile, mentre le revisioni al ribasso si sono diffuse, interessando circa il 47% delle economie. "L'economia globale non sta semplicemente rallentando o accelerando; la crescita si sta piuttosto ridistribuendo tra i paesi in base alla loro esposizione allo shock dell'offerta causato dal conflitto e alla dinamica della domanda legata all'intelligenza artificiale" osserva il Fondo.
Yemen, Houthi: 'abbattuto drone saudita nel nord'
Le forze Houthi hanno abbattuto un drone da ricognizione armato Saudi Wing Loong II sopra il governatorato di Saada, nel nord dello Yemen. Lo ha riferito Yahya Saree, portavoce militare dei ribelli yemeniti, aggiungendo che il velivolo stava svolgendo "missioni ostili" quando è stato colpito con quella che ha definito un'"arma appropriata".
Trump: 'non credo che Cina e Russia aiutino la 'meravigliosa' Repubblica Islamica'
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non credere che Cina e Russia stiano aiutando l'Iran. Ha scritto su Truth Social: "Vedo tanti commenti da parte dei pazzi e dei fanatici dell'estrema sinistra, che sostengono che Cina e Russia stiano aiutando la 'meravigliosa' Repubblica Islamica dell'Iran. Se lo stanno facendo, lo fanno a un livello molto basso, anche se non credo affatto che lo stiano facendo. Hanno troppo da perdere. Ma lo sapremmo, e molto velocemente!"
Trump insiste: 'quando la guerra contro l'Iran finirà il costo della benzina calerà'
Donald Trump ha ribadito che quando la guerra contro l'Iran finirà il costo della benzina calerà. Durante un comizio in Ohio il presidente americano ha insistito che Teheran "non avrà l'arma nucleare".
Arabia Saudita: Etihad cancella voli per Riad, Dammam e Gedda
Etihad Airways ha annunciato la cancellazione dei voli tra Abu Dhabi e le citta' saudite di Riad, Gedda e Dammam a causa di "disagi nella regione", mentre gli Houthi continuano a sferrare attacchi contro il regno saudita. Tutti i voli tra Abu Dhabi e Riad sono stati cancellati fino al 19 ottobre. Anche Qatar Airways ha annunciato di aver temporaneamente sospeso i voli da e per Riad e Dammam a causa della "situazione attuale", mentre il gruppo yemenita degli Houthi intensifica gli attacchi contro il Regno.
Arabia Saudita: intercettati tre missili lanciati dagli Houthi
La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha intercettato tre missili balistici lanciati contro Riad e un'altra citta' saudita dai ribelli sciiti Houthi, a seguito di una serie di attacchi letali che hanno causato vittime in entrambi i Paesi. Il portavoce dell'alleanza, Turki al-Maliki, ha dichiarato sulla piattaforma X che "un missile balistico lanciato dalla milizia terroristica Houthi" contro la capitale e' stato "intercettato e distrutto", cosi' come altri due diretti verso la citta' di Khamis Mushait (nel sud-ovest). Da parte loro, gli Houthi avevano riferito ieri che almeno nove civili, tra cui cinque bambini e una donna, erano rimasti uccisi in attacchi aerei sauditi nella provincia di Al-Jawf, nel nord dello Yemen e spesso teatro di scontri nel conflitto a causa della sua posizione strategica e della vicinanza al confine saudita.