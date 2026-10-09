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Gaza, le promesse disattese del piano Trump

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il piano imposto dal presidente Usa prevedeva una serie di punti (20, in tutto) che per larghissima parte sono rimasti disattesi. A partire da quello fondamentale, il quarto, che prevedeva il cessate il fuoco immediato in cambio della restituzione degli ostaggi (o dei loro corpi) da parte di Hamas a Israele

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