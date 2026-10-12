La guerra degli Houthi ridisegna gli equilibri del Golfo

Il 10 ottobre gli Houthi hanno colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, con il più sanguinoso attacco miissilistico subito dall’Arabia Saudita da oltre un decennio. Gli eventi delle ultime settimane mostrano un dato evidente: la guerra tra la milizia yemenita e l’Arabia Saudita è passata a un livello successivo