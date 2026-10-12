Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La guerra degli Houthi ridisegna gli equilibri del Golfo

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il 10 ottobre gli Houthi hanno colpito l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, con il più sanguinoso attacco miissilistico subito dall’Arabia Saudita da oltre un decennio. Gli eventi delle ultime settimane mostrano un dato evidente: la guerra tra la milizia yemenita e l’Arabia Saudita è passata a un livello successivo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ