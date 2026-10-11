Netanyahu chiede indagine su soldati che hanno preso parte a Naza

Il primo ministro ha chiesto di perseguire i militari che hanno partecipato al documentario per gravi reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione e per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto questa sera al Capo di Stato Maggiore, al Capo dello Shin Bet e al Procuratore Generale di avviare un'indagine approfondita contro i soldati che hanno preso parte al film Naza e di perseguirli per gravi reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione e per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele. Lo comunica l'ufficio del premier. ''Il film racconta una storia falsa, fuorviante e di parte che diffama lo Stato di Israele e le Forze di Difesa Israeliane nel mondo e danneggia gravemente la reputazione di Israele'', ha aggiunto Netanyahu in una nota.