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Netanyahu chiede indagine su soldati che hanno preso parte a Naza

Mondo
©Ansa

Il primo ministro ha chiesto di perseguire i militari che hanno partecipato al documentario per gravi reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione e per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele

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Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto questa sera al Capo di Stato Maggiore, al Capo dello Shin Bet e al Procuratore Generale di avviare un'indagine approfondita contro i soldati che hanno preso parte al film Naza e di perseguirli per gravi reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione e per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele. Lo comunica l'ufficio del premier. ''Il film racconta una storia falsa, fuorviante e di parte che diffama lo Stato di Israele e le Forze di Difesa Israeliane nel mondo e danneggia gravemente la reputazione di Israele'', ha aggiunto Netanyahu in una nota. 

Il successo di Naza

Il film è basato sulle testimonianze di 24 informatori militari israeliani, rimasti anonimi, che accusano l'esercito di aver ucciso numerosi civili a Gaza utilizzando sistemi di puntamento basati sull'intelligenza artificiale. Premiato con un premio speciale della giuria al Festival del Cinema di Venezia, il film ha ricevuto una storica standing ovation di 25 minuti ed è diventato un successo al botteghino anche in Italia, ma ha scatenato una tempesta politica in Israele. 

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