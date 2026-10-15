Guerra Iran Usa, nuovi attacchi Houthi a Riad: colpiti aeroporto e strutture Aramco. LIVE
Continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riad, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Allo stato attuale si contano almeno 5 feriti a causa dei detriti di due missili intercettati: nelle acque a Sud dello stretto di Hormuz una nave con a bordo oltre 2.500 container è affondata dopo aver urtato una mina e aver preso fuoco
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Continua il martellamento degli Houthi su Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, principale esportatore mondiale di greggio, oggetto di attacchi senza precedenti. Nuove esplosioni hanno scosso la capitale del regno ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi, che sostiene il governo yemenita. I violenti assalti condotti sabato scorso contro l'aeroporto internazionale che hanno causato 13 morti e centinaia di feriti sono stati solo l'inizio. Ora i bombardamenti si indirizzano verso il centro città, con violente deflagrazioni risuonate nelle ultime ore. "Le forze armate yemenite hanno condotto un'operazione militare di alto livello contro Aramco a Dhahran, nella Provincia Orientale, l'aeroporto internazionale Re Khalid e la raffineria Aramco a Riad", ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli, Yahya Saree, aggiungendo che "nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni in profondità nel territorio saudita, prendendo di mira gli aeroporti e gli impianti petroliferi nemici sauditi". Allo stato attuale si contano almeno cinque feriti a causa dei detriti di due missili intercettati, mentre nelle acque a sud dello stretto di Hormuz una nave con a bordo oltre 2.500 container è affondata dopo aver urtato una mina e aver preso fuoco.
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Iran, Cnn: Usa valutano l'uso della "madre di tutte le bombe"
L'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco che includono il possibile impiego della cosiddetta "madre di tutte le bombe" contro le infrastrutture energetiche e gli impianti nucleari dell'Iran. Secondo quanto riferito alla Cnn da diversi funzionari statunitensi a conoscenza dei piani, tale opzione verrebbe presa in considerazione qualora il presidente Donald Trump ordinasse la ripresa delle operazioni di combattimento, prima o dopo le elezioni di meta' mandato. L'impiego della GBU-43/B nota come MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), l'arma non nucleare piu' potente nell'arsenale statunitense rappresenterebbe una significativa escalation nel conflitto con l'Iran. Tuttavia, diverse fonti informate sulle discussioni interne riguardanti un eventuale utilizzo di quest'arma mettono in dubbio la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi strategici fissati da Trump, o nel far pendere l'ago della bilancia del conflitto a favore degli Stati Uniti. Mentre le forze armate statunitensi continuano a sottoporre a Trump diverse opzioni per potenziali attacchi contro obiettivi iraniani, alcuni funzionari si interrogano, in via riservata, sull'esistenza di una strategia da parte della Casa Bianca che integri tali piani in modo tale da condurre effettivamente alla fine del conflitto, riporta l'emittente statunitense. Trump ha dato mandato ai vertici militari di preparare ulteriori piani di attacco contro obiettivi iraniani inclusa "gran parte delle infrastrutture energetiche" e di valutare il possibile ricorso alla MOAB, ha riferito una delle fonti alla Cnn. La stessa fonte ha indicato che un simile attacco avverrebbe "prima del ritiro degli Stati Uniti dall'area di responsabilita' del Comando Centrale (Centcom)", lasciando intendere che l'amministrazione potrebbe condurre tali operazioni, dichiarare la vittoria e procedere successivamente a una rapida evacuazione delle proprie forze.
Media, Israele ostacola base Gaza prevista da piano Trump
Secondo quanto riportato dal Guardian, Israele sta bloccando la costruzione di una base militare a Gaza, destinata alle forze internazionali nell'ambito del piano per l'enclave palestinese elaborato dal 'Board of Peace' voluto da Donald Trump. Citando una fonte informata sui fatti, il quotidiano britannico riferisce che Israele non ha ancora autorizzato l'avvio dei lavori, a due mesi dall'assegnazione di un appalto a un'azienda statunitense per la realizzazione di un avamposto capace di ospitare 150 militari; al momento, l'ingresso a Gaza di appaltatori e autocarri risulta bloccato. "Israele non apre il confine", afferma la fonte, sottolineando che, senza lo spiegamento della Forza di stabilizzazione internazionale (Isf) a Gaza, "e' impossibile procedere alla ricostruzione". "Manca la sicurezza. Non arrivano le attrezzature edili. Non e' possibile installare le infrastrutture di base ne' i servizi essenziali per la sopravvivenza, perche' senza la Forza di Stabilizzazione Internazionale non si puo' entrare", ha denunciato la fonte, aggiungendo che, secondo il 'Board of Peace', Israele dara' il via libera al progetto dopo le elezioni della Knesset, previste per il 27 ottobre.
Fmi: economie del Golfo non torneranno presto ai livelli di crescita pre-conflitto
Il Fondo Monetario Internazionale prevede una ripresa per le economie del Medio Oriente ricche di risorse energetiche, ma non nel medio periodo. È quanto ha dichiarato il responsabile regionale dell'organizzazione, mentre proseguono i combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. L'analisi giunge in un momento in cui il Fmi stima una contrazione diffusa nelle economie del Golfo, a seguito di mesi di conflitto — iniziato in Iran e diffusosi poi in Arabia Saudita e Yemen — che continua a ripercuotersi sul traffico marittimo di prodotti energetici.
"Nel medio periodo non torneremo alla traiettoria precedente al conflitto, poiché questo shock lascerà cicatrici in diversi settori, danneggerà alcune infrastrutture e richiederà una spesa aggiuntiva per rafforzare la resilienza", ha spiegato ai giornalisti Jihad Azour, direttore regionale del Fmi. L'avvertimento arriva mentre funzionari ed esperti sono riuniti questa settimana a Bangkok per discutere delle sfide che gravano sull'economia globale, tra cui il persistere di costi energetici elevati e i dubbi sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Martedì, il FmI ha diffuso proiezioni secondo le quali la regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale — direttamente coinvolta nel conflitto che vede protagonista l'Iran — subirà una contrazione dello 0,3% nel 2026. L'Arabia Saudita figura tra i paesi più colpiti, con una previsione di contrazione economica pari al 3,3%. Si tratta di una rara recessione per il regno del Golfo, che per lungo tempo ha beneficiato della protezione offerta dalle sue solide esportazioni di energia.
Gli Houthi rivendicano un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riad
I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato in serata di aver preso di mira l'aeroporto internazionale di Riad con un missile balistico, poche ore dopo che la coalizione aerea guidata dall'Arabia Saudita aveva riferito dell'intercettazione di un missile lanciato verso la capitale. "Le forze armate yemenite... sono riuscite a colpire l'aeroporto internazionale King Khalid nella capitale del nemico saudita, Riad, con un missile balistico, e l'attacco è andato a segno con precisione", ha scritto su X il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree.