Il Fondo Monetario Internazionale prevede una ripresa per le economie del Medio Oriente ricche di risorse energetiche, ma non nel medio periodo. È quanto ha dichiarato il responsabile regionale dell'organizzazione, mentre proseguono i combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. L'analisi giunge in un momento in cui il Fmi stima una contrazione diffusa nelle economie del Golfo, a seguito di mesi di conflitto — iniziato in Iran e diffusosi poi in Arabia Saudita e Yemen — che continua a ripercuotersi sul traffico marittimo di prodotti energetici.

"Nel medio periodo non torneremo alla traiettoria precedente al conflitto, poiché questo shock lascerà cicatrici in diversi settori, danneggerà alcune infrastrutture e richiederà una spesa aggiuntiva per rafforzare la resilienza", ha spiegato ai giornalisti Jihad Azour, direttore regionale del Fmi. L'avvertimento arriva mentre funzionari ed esperti sono riuniti questa settimana a Bangkok per discutere delle sfide che gravano sull'economia globale, tra cui il persistere di costi energetici elevati e i dubbi sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Martedì, il FmI ha diffuso proiezioni secondo le quali la regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale — direttamente coinvolta nel conflitto che vede protagonista l'Iran — subirà una contrazione dello 0,3% nel 2026. L'Arabia Saudita figura tra i paesi più colpiti, con una previsione di contrazione economica pari al 3,3%. Si tratta di una rara recessione per il regno del Golfo, che per lungo tempo ha beneficiato della protezione offerta dalle sue solide esportazioni di energia.