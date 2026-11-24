Dove è finito Feathers? È il mistero che accompagna la tradizionale cerimonia del Thanksgiving alla Casa Bianca. Dei due tacchini attesi, soltanto Freedom è comparso davanti al presidente per ricevere la grazia. I funzionari assicurano che anche il compagno sta bene e si sta rilassando nei giardini, ma nessuno sembra averlo visto

Giallo alla Casa Bianca. Alla cerimonia per la tradizionale grazia presidenziale ai tacchini invece che i due previsti, Feathers e Freedom, è comparso solo quest'ultimo. Il volatile è stato graziato come previsto dal presidente alla vigilia del Thanksgiving ma i giornalisti al seguito ora si chiedono che ne sia dell'altro. Un funzionario dell'aeronautica Usa ha rassicurato i media presenti di aver visto entrambi i tacchini e che "godono entrambi di ottima salute". Un secondo funzionario dell'amministrazione ha suggerito che "il secondo classificato", Feathers, si stava semplicemente "rilassando" nel giardino della Casa Bianca, poco lontano dalla cerimonia. Ma nessuno lo ha visto. Dal 1947, quando Harry Truman diede il via alla tradizione, i presidenti hanno sempre graziato due tacchini.