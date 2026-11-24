Durante una riunione aziendale stamane l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha rivelato ai dipendenti che sta andando ogni giorno in terapia per un'ora e mezza. Il ceo si è scusato con gli impiegati dell'azienda e ha confessato che l'incontro con il personale è stato uno dei più difficili che abbia mai dovuto affrontare, precisando tuttavia che la conversazione più ardua in assoluto è stata quella con sua moglie. "Ho commesso errori terribili. Sono stato infedele a Lori, ho ferito i miei figli e, naturalmente, ho ferito tutti voi", ha detto Huang, riconoscendo che violare il codice di condotta dell'azienda è stato "inaccettabile".