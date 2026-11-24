L'amministratore delegato di Nvidia si è scusato all'indomani del suo reintegro, durante un intervento trasmesso in diretta streaming. Poi ha definito "completamente falso" che Trump abbia fatto pressioni sul cda per ottenere il suo ritorno
Durante una riunione aziendale stamane l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha rivelato ai dipendenti che sta andando ogni giorno in terapia per un'ora e mezza. Il ceo si è scusato con gli impiegati dell'azienda e ha confessato che l'incontro con il personale è stato uno dei più difficili che abbia mai dovuto affrontare, precisando tuttavia che la conversazione più ardua in assoluto è stata quella con sua moglie. "Ho commesso errori terribili. Sono stato infedele a Lori, ho ferito i miei figli e, naturalmente, ho ferito tutti voi", ha detto Huang, riconoscendo che violare il codice di condotta dell'azienda è stato "inaccettabile".
Huang: "Non è stato Trump a farmi tornare, board ha scelto in autonomia"
Già il giorno prima aveva detto ai dipendenti di essere "profondamente dispiaciuto per avervi fatto passare tutto questo" e aveva promesso: "Questa volta sarò un amministratore delegato migliore". Jensne Huang ha poi respinto l'idea che sia stato Donald Trump a orchestrare il suo ritorno, affermando che la ricostruzione è "completamente falsa" e che la decisione è stata presa autonomamente dal consiglio di amministrazione. A suo dire, il cda ha cambiato decisione dopo aver "valutato la situazione nel suo complesso" e "raccolto i fatti".Durante un incontro con i dipendenti stamane ha inoltre smentito che il suo rientro sia dovuto al fatto di essere un "tech bro", uno dei pezzi grossi del settore.
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Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di riportare Huang alla guida in qualità di Ceo. Riprende così il timone di un colosso che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora, nel 2026, ben 99 miliardi di dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre