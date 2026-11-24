Dopo l'annuncio del ritorno del ceo il titolo della società ha registrato un rialzo di oltre il 30% a Wall Street. Risultato che avrebbe avuto ripercussioni positive anche sul patrimonio personale del presidente americano, secondo quanto riportato dal Financial Times

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è attribuito il merito del ritorno di Jensen Huang alla guida del produttore di chip Nvidia, una vicenda che ha contribuito a spingere il titolo della società in rialzo di oltre il 30% a Wall Street. Un risultato che avrebbe avuto ripercussioni positive anche sul patrimonio personale del presidente americano: secondo quanto riportato dal Financial Times, il valore delle sue partecipazioni azionarie sarebbe aumentato fino a 15 milioni di dollari in 24 ore.

Stando alle dichiarazioni finanziarie presentate da Trump all'Ufficio per l'etica governativa degli Stati Uniti, l'ultima delle quali depositata il 5 novembre, al 30 settembre il presidente avrebbe detenuto fino a 370 mila azioni Nvidia.

Va precisato che il balzo registrato dal titolo lunedì 23 novembre rappresenta anche un recupero rispetto alla forte flessione subita nelle settimane successive all'allontanamento di Huang. L'intervento di Trump, tuttavia, avrebbe contribuito a limitare le perdite. Il presidente ha rivendicato direttamente il proprio ruolo nella vicenda durante un'intervista alla Cnbc: ho parlato con loro, mettiamola così; e li ho convinti... Ho concluso l'accordo.

Le dichiarazioni finanziarie depositate non riportano importi esatti relativi agli acquisti e alle vendite di azioni, ma indicano soltanto fasce di valore approssimative. Per stimare il limite massimo delle partecipazioni, il Financial Times ha ipotizzato che Trump abbia acquistato sempre il quantitativo più elevato previsto dagli intervalli dichiarati e venduto quello più basso.

Secondo le ricostruzioni del quotidiano britannico, il numero minimo di azioni Nvidia che il presidente avrebbe potuto possedere al momento dell'ultima comunicazione era pari a 32 mila, per un valore complessivo di 5,3 milioni di dollari. In questo scenario, il rialzo del titolo avrebbe generato un guadagno di appena 1,3 milioni di dollari. La stima si basa sull'ipotesi opposta rispetto al calcolo massimo: Trump avrebbe venduto il maggior numero possibile di azioni e acquistato il quantitativo minimo.

Se invece il presidente avesse detenuto il numero massimo di titoli ipotizzato, le perdite accumulate dopo lo scandalo che ha coinvolto Huang sarebbero state ben più consistenti. Prima del rally di lunedì, infatti, il valore delle sue azioni Nvidia avrebbe registrato una flessione di 42 milioni di dollari rispetto al picco precedente.

Un elemento importante riguarda il periodo preso in considerazione dalle dichiarazioni etiche sul portafoglio azionario di Trump: i documenti coprono infatti soltanto la situazione fino alla fine di settembre, prima delle dimissioni di Huang, legate alle rivelazioni sulle sue relazioni extraconiugali, tra cui una con una presunta spia cinese. Restano quindi esclusi eventuali acquisti o cessioni di azioni effettuati nel corso di ottobre e novembre.