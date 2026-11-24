Nel dettaglio, si tratta della settima tranche del Btp Short Term con scadenza 30 ottobre 2028 e cedola annua del 3,00% (importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro a cui si aggiungono fino a 400 milioni nell’asta supplementare riservata agli specialisti); 500-750 milioni della 19esima tranche del BTP€i 5 anni con scadenza 15 agosto 2031 e rendimento del 1,1%; la 14esima tranche del Btp€i 15 anni per 500-750 milioni, con scadenza 15 maggio 2039 e cedola del 2,40%. Entrambe con un tetto di 112,5 milioni per l’asta supplementare. La data di regolamento è fissata per il 27 novembre.

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