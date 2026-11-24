Mef, il 25 novembre in asta 3,5 miliardi di Btp Short e indicizzati: cosa sapereEconomia
Introduzione
Il Tesoro offrirà in asta domani, mercoledì 25 novembre, 1,5-2 miliardi di euro del Btp Short ottobre 2028, settima tranche. In offerta anche la riapertura dei Btp indicizzati all'inflazione dell'area euro (Btp€i) ottobre 2031 e maggio 2039 per 500-750 milioni ciascuno (1,5 miliardi per i due titoli), portando l'offerta complessiva a 3,5 miliardi di euro.
Quello che devi sapere
Le cifre
Nel dettaglio, si tratta della settima tranche del Btp Short Term con scadenza 30 ottobre 2028 e cedola annua del 3,00% (importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro a cui si aggiungono fino a 400 milioni nell’asta supplementare riservata agli specialisti); 500-750 milioni della 19esima tranche del BTP€i 5 anni con scadenza 15 agosto 2031 e rendimento del 1,1%; la 14esima tranche del Btp€i 15 anni per 500-750 milioni, con scadenza 15 maggio 2039 e cedola del 2,40%. Entrambe con un tetto di 112,5 milioni per l’asta supplementare. La data di regolamento è fissata per il 27 novembre.
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L’asta marginale
Come spiega il Mef, il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
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Chi partecipa
I privati devono rivolgersi a un intermediario autorizzato, come la propria banca o una società di intermediazione mobiliare, anche tramite home banking. Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" e gli "Aspiranti Specialisti”, in proprio e per conto terzi. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale. Eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro. Le domande di partecipazione degli operatori dovranno pervenire alla Banca d’Italia. Il termine ultimo per prenotare i titoli presso gli intermediari è fissato a martedì 24 novembre 2026, giorno precedente l’asta.
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La provvigione
Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere e gestire le prenotazioni del pubblico, una provvigione commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, esclusivamente nelle aste ordinarie dei titoli assegnati. Non potranno applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le gli operatori nel termine previsto nel calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato. Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
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I Btp Short Term
I Btp Short Term sono strumenti introdotti nel 2021 in sostituzione dei Ctz. La loro durata è compresa tra 18 e 36 mesi, ma il meccanismo di funzionamento resta sostanzialmente quello dei Btp tradizionali. Gli investitori percepiscono cedole fisse con pagamento semestrale e possono beneficiare anche dell'eventuale differenza favorevole tra il prezzo di sottoscrizione e il valore rimborsato alla scadenza.
Le caratteristiche del Btp Short Term e l’ISIN
Ecco nel dettaglio le cose da sapere sul Btp Short Term ottobre 2028:
- Tranche: settima
- Codice ISIN: IT0005729733
- Emissione: 28 agosto 2026
- Scadenza: 30 ottobre 2028
- Cedola annuale lorda: 3%
- Prezzo di chiusura del 20 novembre 2026: 99,18
- Rendimento lordo al prezzo di chiusura del 20 novembre 2026: 3,463%
- Data pagamento prossima cedola: 30 aprile 2027
- Importo dell'emissione: da un minimo di 1,5 miliardi a un massimo di 2 miliardi di euro
- Importo asta supplementare: 400 milioni di euro
- Regolamento sottoscrizioni: 27 novembre 2026.
I Btp€i
I Btp€i sono strumenti indicizzati all'andamento dell'inflazione dell'Eurozona e normalmente offerti con frequenza mensile. La loro caratteristica principale consiste nella protezione del potere d'acquisto dell'investitore, grazie all'adeguamento sia delle cedole semestrali sia del capitale rimborsato alla scadenza in base all'evoluzione dei prezzi. L'indicizzazione prende come riferimento l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Iapc) dell'area euro, elaborato da Eurostat al netto dei prodotti del tabacco.
Caratteristiche e ISIN dei Btp indicizzati all’inflazione europea
Ecco nel dettaglio le cose da sapere sui due Btp indicizzati all’inflazione europea:
Btp indicizzato agosto 2031
- Tranche: diciannovesima
- Codice ISIN: IT0005657348
- Emissione: 27 giugno 2025
- Scadenza: 15 agosto 2031
- Cedola annuale lorda: 1,1%
- Data pagamento prossima cedola: 15 febbraio 2027
- Importo dell'emissione: da un minimo di 500 milioni a un massimo di 750 milioni di euro
- Importo asta supplementare: 112,5 milioni di euro
- Regolamento sottoscrizioni: 27 novembre 2026
Btp indicizzato maggio 2039
- Tranche: quattordicesima
- Codice ISIN: IT0005547812
- Emissione: 15 maggio 2023
- Scadenza: 15 maggio 2039
- Cedola annuale lorda: 2,4%
- Data pagamento prossima cedola: 15 maggio 2027
- Importo dell'emissione: da un minimo di 500 milioni a un massimo di 750 milioni di euro
- Importo asta supplementare: 112,5 milioni di euro
- Regolamento sottoscrizioni: 27 novembre 2026
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