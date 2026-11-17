L'istituto di statistica conferma l'accelerazione dei prezzi, dal 4,2% di settembre al 5,5% di ottobre, oltre la stima preliminare del 5,4%. A pesare soprattutto i rincari dell'energia, degli alimentari freschi e dei trasporti. Il carrello della spesa sale del 2,3%
L'inflazione in Italia accelera a ottobre 2026, raggiungendo il 5,5% su base annua, rispetto al 4,2% di settembre. Lo rileva l'Istat nei dati definitivi sui prezzi al consumo, che superano la stima preliminare del 5,4%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1% rispetto al mese precedente. A spingere i rincari sono soprattutto i beni energetici, ancora influenzati dal quadro geopolitico internazionale, ma aumentano anche i prezzi degli alimentari freschi e dei servizi di trasporto. Continua a salire anche il cosiddetto carrello della spesa, che passa dall'1,5% al 2,3%.
Inflazione, a ottobre pesa soprattutto il caro energia
Secondo l'Istat, l'accelerazione dell'inflazione è dovuta principalmente all'aumento dei prezzi dei beni energetici, la cui crescita passa dal 22,6% di settembre al 31,9% di ottobre.
A incidere maggiormente sono gli energetici regolamentati, che registrano un incremento annuo del 61,6%, rispetto al 25,8% del mese precedente. Accelerano anche quelli non regolamentati, dal 22,5% al 29,8%.
Su base mensile, i prezzi degli energetici regolamentati aumentano del 20,3%, mentre quelli non regolamentati crescono del 5,3%. L'andamento risente ancora delle tensioni geopolitiche internazionali, che continuano a influenzare i mercati dell'energia.
Carrello della spesa, prezzi in aumento del 2,3%
Prosegue anche la crescita dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa. A ottobre l'aumento annuo raggiunge il 2,3%, in accelerazione rispetto all'1,5% di settembre.
I prezzi degli alimentari non lavorati, tra cui rientrano i prodotti freschi, passano dal 5,5% al 7,5% su base annua, con un incremento dell'1,8% rispetto al mese precedente.
Accelerano inoltre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che comprendono beni e servizi acquistati più spesso dalle famiglie: il tasso di crescita sale dal 5,2% al 5,8%.
Trasporti e servizi, quali prezzi aumentano
Tra le componenti che contribuiscono all'accelerazione dell'inflazione figurano anche i servizi relativi ai trasporti, i cui prezzi passano da una crescita annua dell'1,6% a una del 3,2%. Rispetto a settembre, l'aumento è dell'1,3%.
Nel complesso, i prezzi dei servizi crescono del 3% su base annua, rispetto al 2,6% del mese precedente. Più marcata l'accelerazione dei beni, che passano dal 5,4% al 7,6%.
Si registra invece una diminuzione mensile dello 0,9% per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.
Inflazione di fondo al 2%, i dati Istat
L'inflazione di fondo, calcolata escludendo i beni energetici e gli alimentari freschi, sale dal 1,6% di settembre al 2% di ottobre. Accelera anche l'inflazione al netto dei soli beni energetici, che passa dal 2% al 2,5%.
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), utilizzato per i confronti a livello europeo, registra un aumento dell'1,2% su base mensile e del 5,6% su base annua, rispetto al 4,2% di settembre. Il dato conferma la stima preliminare.
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, aumenta invece dell'1,1% su base mensile e del 5,4% su base annua.
Secondo l'Istat, l'inflazione acquisita per l'intero 2026 si attesta al 3,4%.