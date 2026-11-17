Introduzione
Altroconsumo ha condotto un’indagine sui prezzi del pane in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra supermercati e panetterie tradizionali. Dall'analisi si scopre come il costo del pane sia aumentato considerevolmente negli ultimi anni, con differenze considerevoli da una città all'altra. Vediamo nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Un quadro d'insieme
Dall'analisi di Altroconsumo si scopre che il pane di grano tenero costa in media 4,15 euro al chilo e, nel confronto omogeneo su nove città, segna un calo del 3,2% rispetto al 2023, con andamenti però molto diversi: rincari a Palermo (+10,5%) e Bari (+7,7%), ribassi a Firenze (−24,3%) e Roma (−16%).
Restano quindi forti i divari territoriali, con Padova (5,16 euro/kg) più cara del 66% rispetto a Firenze (3,11 euro/kg). Il pane integrale costa circa un quarto in più del grano tenero e le panetterie il 28% in più dei supermercati.
Rispetto al 2017 il prezzo è aumentato di circa il 32%. Ma in alcuni casi, come ad esempio a Bari, l'aumento è addirittura del 67%.
L'indagine in 10 città
Oggi, comprare un chilo di pane può costare da poco più di 3 euro fino a oltre 5 euro, a seconda della città. E anche nello stesso centro abitato la scelta del negozio può fare una differenza importante.
Altroconsumo ha raccolto 933 prezzi del pane in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra grande distribuzione e panetterie tradizionali: Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Quando erano disponibili più varietà della stessa tipologia di pane, è stato considerato quello con il prezzo al chilo più basso.
Dove costa di più
La città più cara per il pane di grano tenero, il più economico tra le tipologie considerate, è Padova con un prezzo di 5,16 euro al chilo, seguita a breve distanza da Bologna, a 5,12 euro. All’estremo opposto troviamo Firenze, la città più economica, dove la media si ferma a 3,11 euro, e Napoli, a 3,23 euro. Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più. In mezzo si collocano situazioni molto diverse: Genova e Milano superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro.
Le caratteristiche influenzano i prezzi
Il pane di grano tenero è quello che costa mediamente meno, con un prezzo di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale risulta il più caro, con 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati, vicini a quelli del pane integrale. Il prezzo varia anche in funzione del tipo di negozio scelto: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie, con alcune eccezioni.
Rispetto al 2023 il prezzo medio è calato
Altroconsumo ha confrontato i prezzi attuali con quelli della precedente indagine del 2023. Nel triennio, il prezzo medio del pane di grano tenero è passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo, con un calo del 3,2%. Dietro il risultato complessivo, però, gli andamenti sono contrastanti.
In cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa: gli aumenti maggiori si registrano a Palermo (+10,5%) e Bari (+7,7%). Anche Napoli, pur restando tra le città più economiche, segna un rincaro del 5,8%. Le diminuzioni più marcate riguardano invece Firenze (−24,3%), Roma (−16%) e Milano (−12,2%). Quest’ultima, che nel 2023 era la più cara, scende sotto Padova e Genova.
Il confronto con il 2017
Facendo un confronto ancora più lontano nel tempo, dal 2017 ad oggi il prezzo del pane di grano tenero è aumentato in tutte le città per le quali è disponibile il confronto. I rincari sono molto diversi: si va dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo; Padova registra un aumento del 45% e Bologna del 37%. Nel complesso, il prezzo del pane di grano tenero è passato da 3,15 €/kg nel 2017 a 4,15 €/kg nel 2026, con un aumento di circa il 32%.
Al supermercato si risparmia
Per il pane di grano tenero, oggi al supermercato si spendono in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie. In pratica, in panetteria si spende il 28% in più rispetto al supermercato. Il vantaggio, però, cambia molto da una città all’altra. A Torino la differenza è particolarmente evidente: nelle panetterie il pane costa mediamente il 74% in più rispetto alla grande distribuzione. A Bologna, Padova e Palermo il prezzo è maggiore di circa il 50%. Bari ribalta il risultato generale: qui le panetterie risultano mediamente più economiche dei supermercati. Il divario tra i due canali di vendita si è ridotto negli ultimi tre anni.
Perché il prezzo del pane aumenta
La guerra in Ucraina e le tensioni nel Mar Nero stanno costringendo la Russia a sperimentare nuove rotte per l'esportazione di grano, con costi logistici in forte aumento. Le spedizioni russe risultano in calo nonostante buoni raccolti, mentre anche l'Ucraina continua a fare i conti con i percorsi alternativi meno efficienti. Nelle scorse settimane, ad esempio, il il Financial Times, ha rivelato che una nave carica di 29 mila tonnellate di cereali dirette al Nord Africa è salpata dal porto artico di Murmansk, migliaia di chilometri dalle aziende agricole dove vengono coltivati, evitando la tradizionale rotta del Mar Nero.
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