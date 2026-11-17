Facendo un confronto ancora più lontano nel tempo, dal 2017 ad oggi il prezzo del pane di grano tenero è aumentato in tutte le città per le quali è disponibile il confronto. I rincari sono molto diversi: si va dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo; Padova registra un aumento del 45% e Bologna del 37%. Nel complesso, il prezzo del pane di grano tenero è passato da 3,15 €/kg nel 2017 a 4,15 €/kg nel 2026, con un aumento di circa il 32%.

Elaborazione Altroconsumo