A livello regionale i rincari più importanti hanno interessato la Toscana con il +4,2%. Seguono il Veneto e la Sardegna con il +4%. Le regioni nel podio hanno nel turismo uno dei punti di forza della propria economia e hanno visto aumentare i prezzi delle strutture ricettive rispettivamente del 36,1, del 17,6 e, nell’isola, addirittura del 44%. Appena fuori dal podio regionale ci sono il Lazio e la Sicilia con il +3,9% e la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia con il 3,8. La regione meno investita dalla spinta inflazionistica è stata il Trentino-Alto Adige con il +1,8%.

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