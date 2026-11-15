Inflazione, da febbraio in Italia è aumentata del 4,4%. Le città con i rincari recordEconomia
Introduzione
L’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha realizzato un'elaborazione basata su dati Istat, secondo cui dal 28 febbraio 2026, data di inizio del conflitto nel Golfo, che dall’Iran ha coinvolto il Medio Oriente con enormi ripercussioni economiche globali, in Italia l’inflazione è aumentata del 4,4%, con punte del +5,4% a Como, +5,1 a Siena e Lucca e del + 4,6 a Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa .
Quello che devi sapere
L’impatto della guerra
Gli effetti dello scontro bellico hanno contribuito in maniera determinante a innalzare l’inflazione, grazie, in particolare, ai rincari di luce, gas, carburanti, elettronica di consumo e delle strutture ricettive presenti nel nostro Paese. Le voci più interessate dai rincari sono state le bollette dell’energia elettrica e del gas con +28,7%, l’uso di mezzi di trasporto personali con il +13,8 e i servizi di trasporto passeggeri con +9, le apparecchiature per l’informazione e la comunicazione (cellulari, computer, tablet, tv) con +8,3 e i servizi di alloggio (alberghi, villaggi vacanze, ostelli, etc.) con il +6,1%. Le uniche voci che in questi ultimi 8 mesi hanno registrato una variazione negativa sono state gli acquisti dei veicoli con il -0,1%, le bevande alcoliche con -1,3, gli elettrodomestici con il -2,2 e i pacchetti vacanze con il -8,1.
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I maggiori rincari per tipologia di prodotto
Se l’osservazione si concentra sulle prime 50 sotto-voci che hanno subito i maggiori rincari di prezzo in questi primi 8 mesi di guerra tra Usa e Iran, a guidare la graduatoria sono i supporti di registrazione non registrati (cassette, videocassette, dvd, cd). Questi prodotti hanno visto schizzare il prezzo medio del 64,8%. Seguono il gasolio da riscaldamento e il cherosene per uso domestico con il +44,3, il gas da riscaldamento del +39,2, il diesel del +32,2, l’elettricità del +23,9, il trasporto aereo di passeggeri del +23,5 e la benzina del +22,7%.
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Rincari top in Toscana, Sardegna e Veneto
A livello regionale i rincari più importanti hanno interessato la Toscana con il +4,2%. Seguono il Veneto e la Sardegna con il +4%. Le regioni nel podio hanno nel turismo uno dei punti di forza della propria economia e hanno visto aumentare i prezzi delle strutture ricettive rispettivamente del 36,1, del 17,6 e, nell’isola, addirittura del 44%. Appena fuori dal podio regionale ci sono il Lazio e la Sicilia con il +3,9% e la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia con il 3,8. La regione meno investita dalla spinta inflazionistica è stata il Trentino-Alto Adige con il +1,8%.
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Caro vita record a Como, Siena e Lucca
Tra gli 80 Comuni capoluogo di provincia che l’Istat monitora mensilmente, in questi mesi di guerra nel Golfo la città che ha subito la fiammata inflazionistica più importante è stata Como con il +5,4%. Seguono Siena e Lucca con il +5,1, Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa con il +4,6, Venezia con il +4,5 e Pisa con il +4,4. I Comuni meno interessati, invece, sono stati Trento con il +1,1%, Belluno con il +0,9 e Milano con il +0,8. Si può presumere che in queste ultime tre città i rincari siano stati molti più contenuti degli altri perché a febbraio l’indice dei prezzi al consumo in queste realtà urbane era tra i più elevati del Paese.
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Il rischio che i rincari si trasferiscano nell’alimentare
Negli ultimi mesi i prezzi in crescita hanno riguardato soprattutto i beni energetici: elettricità, gas, benzina e diesel. Con l’arrivo dell’inverno il peso delle bollette potrebbe farsi sentire in misura importante, per le famiglie e le piccole imprese. A rischiare maggiormente sono i nuclei e le attività economiche più fragili, quelle con meno margini per assorbire i rincari. Se la tendenza degli ultimi tre mesi dovesse proseguire, anche i prodotti alimentari rischiano di subire aumenti molto significativi. E a pagarne il prezzo più alto sarebbero le famiglie a basso reddito: per loro le spese essenziali, come il cibo, il riscaldamento e l’illuminazione, pesano di più sul bilancio domestico poiché non si possono contenere più di tanto.
Piccole imprese, previste bollette record
Se il conflitto non dovesse terminare in tempi brevi e i prezzi di energia elettrica e gas rimanessero elevati, molte piccole attività economiche ad alto consumo energetico potrebbero subire un aumento dei costi fissi difficilmente assorbibile attraverso un ritocco dei listini. A rischio i settori gasivori, le realtà a elevato consumo di gas che lavorano nei settori della chimica, della carta, del vetro, della ceramica, del cemento/laterizi e del siderurgico. Sullo stesso piano anche le imprese che operano nei settori elettrivori, vale a dire in quelli ad elevato consumo di energia elettrica. In particolare, il comparto dell’alluminio, della plastica, della gomma, del tessile, dell’alimentare e dell’industria digitale. Inoltre la perdita di potere d’acquisto porta le famiglie a spendere meno, quindi un calo dei consumi che a sua volta significa meno lavoro e meno guadagni per artigiani, commercianti, ristoratori.
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Come frenare l’inflazione
Il caro vita degli ultimi mesi, spiega la Cgia, ha una causa precisa: l’impennata dei prezzi dell’energia. È su questo fronte che bisogna agire per attenuarne gli effetti, mettendo un freno ai rincari di gas, elettricità e carburanti. Il suggerimento del Centro studi è di replicare a livello europeo la misura già adottata tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025: il tetto al prezzo del gas in tutta l’Ue. Allora, con una soglia massima fissata a 180 euro al megawattora, il costo della materia prima fu messo al riparo dalle speculazioni e le bollette poterono scendere in modo significativo. Invece per i carburanti, dice la Cgia, Bruxelles dovrebbe consentire ai singoli Stati di tagliare le accise per ridurre il prezzo alla pompa, concedendo maggiore flessibilità nel calcolo dei conti pubblici.
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