Crescita zero, prezzi alle stelle e salari che salgono a fatica: questi sono alcuni dei dati resi noti dall’Istat per il terzo trimestre. Una situazione certificata anche dalle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, che vede il tenore di vita dei cittadini "aggredito" dall'inflazione e dai salari insufficienti. Anche di questo si è parlato nella puntata del 30 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24