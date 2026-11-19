Condono edilizio, ipotesi sanatoria in Manovra: quante pratiche sono ferme in Italia?
Il governo studia una possibile sanatoria per i condoni edilizi: nella Manovra 2027 potrebbe far capolino una norma che dia un limite ai Comuni per rispondere alle pratiche già presentate, salvo motivi ostativi come il rischio sismico o idrogeologico. La discussione tra i partiti, comunque, è ancora aperta. Anche di questo si è parlato nella puntata del programma di Sky TG24 "Numeri", andata in onda il 18 novembre 2026
- Prende quota l'inserimento nella manovra di una "sanatoria dei condoni" edilizi: la maggioranza sembrerebbe intenzionata a porre un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati, salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico. Di questo si è parlato a Numeri, il programma di Sky TG24, andato in onda il 18 novembre 2026.
- La situazione è ancora oggi sostanzialmente bloccata: come ha raccontato Sandro Simoncini, direttore scientifico di Sogeea, si registra un avanzamento delle pratiche ogni anno tra l’1 e il 2%.
- Caso emblematico quello di Roma, che aveva oltre 171 mila pratiche inevase al 2019 e che tra il 2019 e il 2025 ne ha esaminate appena 24 mila.
- Storia simile anche a Napoli dove dal 1985 sono state oltre 86 mila le pratiche di condono edilizio: poco meno della metà, circa 41 mila, sono state quelle esaminate e concluse.
- Le più problematiche sono soprattutto quelle riguardanti le zone vincolanti dove serve il parere della Soprintendenza: per questa ragione restano inevase decine di migliaia di pratiche.
- Nonostante il numero di pratiche pregresse, la velocità non migliora: nel 2025 con 640 nuove pratiche pervenute, il Comune di Napoli ha esaminato appena 717 pratiche.
- Resta poi difficile stabilire lo stato reale degli immobili oggetto di richieste: il Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani ha evidenziato come nel 53% dei casi di pratiche edilizie è difficile stabilire la regolarità degli edifici.
- Secondo i dati del Centro Studi Sogeea riportati negli emendamenti di Fratelli d’Italia alla manovra, sono ancora 4.263.897 le domande di condono edilizio da definire, su oltre 15 milioni presentate: più di 2,8 milioni risalgono al 1985, circa 810 mila al 1994 e 611 mila al 2003. Le somme non incassate dalle amministrazioni ammonterebbero a 21,7 miliardi di euro. Le eventuali demolizioni costerebbero fino a 80 miliardi, ai quali si aggiungerebbero altri 75 miliardi per ricollocare tra 400 mila e 500 mila famiglie.