Pensioni, ipotesi taglio rivalutazione: quanto risparmia lo Stato

 Pensioni e Manovra, ipotesi taglio adeguamento a inflazione nel 2027. Quanto risparmia lo Stato? | Sky TG24
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Pensioni, ipotesi taglio adeguamento a inflazione nel 2027. Quanto risparmia lo Stato?

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Per l'anno prossimo si torna a parlare di un mancato adeguamento pieno degli assegni pensionistici al valore dell'inflazione. È una strategia che è già stata adottata in passato, da ultimo dal governo Meloni negli scorsi anni, perché permette allo Stato di risparmiare miliardi di euro. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 del 27 ottobre

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