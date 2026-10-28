Pensioni, ipotesi taglio rivalutazione: quanto risparmia lo Stato

Per l'anno prossimo si torna a parlare di un mancato adeguamento pieno degli assegni pensionistici al valore dell'inflazione. È una strategia che è già stata adottata in passato, da ultimo dal governo Meloni negli scorsi anni, perché permette allo Stato di risparmiare miliardi di euro. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 del 27 ottobre