Pensione a 64 anni, Salvini: "Fiducioso di superare la legge Fornero"

Le pensioni sono sempre state uno dei temi cari alla Lega, che non intende rinunciarci nemmeno in una situazione complessa come quella attuale. Anche il 27 ottobre, a pochi giorni dalla sua riconferma alla guida del partito, il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è tornato a parlare dell'obiettivo del partito in un'intervista a Radio 2, confermando che il varo della manovra in Consiglio dei ministri è previsto per il 28 ottobre: "Esatto, stiamo lavorando per questo". Il leader leghista ha spiegato: "Stiamo ragionando perché la situazione economica non è facile soprattutto a livello internazionale e con il costo del carburante, il costo dell'energia, l'aumento dell'inflazione", ma il superamento della legge Fornero è la "priorità" per la Lega.

"Restituire tre anni di vita a chi sceglierà di andare in pensione a 64 anni"

"Finalmente ci siamo arrivati - ha aggiunto Salvini spiegando che il suo partito intende "restituire tre anni di vita a chi sceglierà di andare in pensione a 64 anni rispetto ai 67". Il ministro si è detto "fiducioso nel riuscire a mantenere un impegno che la Lega ha preso già diversi anni fa e nelle scorse leggi di bilancio, per altri problemi, non siamo riusciti a portare a casa". Salvini ha spiegato che "il Mef e l'Inps stanno stimando il costo, sicuramente ci sarà la copertura necessaria per permettere a chi ha versato i contributi di riavere indietro almeno i suoi contributi".

"Sessantasette anni ci mette in questo momento agli ultimi posti in Europa per anzianità di diritto pensionabile - ha aggiunto Salvini -. E invece con la norma che abbiamo proposto, e che conto, arriverà domani in Consiglio dei Ministri, l'Italia tornerà un Paese più rispettoso dei suoi lavoratori e delle sue lavoratrici, lasciando liberi quei posti di lavoro per i giovani". E ancora: "La gente va in pensione recuperando quello che ha versato, quindi non è un costo, non è un regalo, non è un omaggio, è semplicemente riprendersi indietro quello che i lavoratori hanno prestato negli anni allo Stato prima dei 67 anni che mi sembra un'età assolutamente troppo elevata".