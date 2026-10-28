Sulla Manovra il governo porterà a casa "quello che è possibile, non l'impossibile", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Le richieste sono tantissime, - ha osservato, rispondendo ad una domanda sul pressing della Lega per le pensioni e di FI per l'Irpef - le proposte che arrivano non solo dai partiti, ma da categorie, Regioni e Comuni sono molto al di sopra delle disponibilità di un bilancio che deve tenere conto di una realtà geopolitica che ha condizionato pesantemente questi anni, e che sta condizionando pesantemente anche i bilanci di famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche in questi mesi. Noi teniamo conto in modo assai realistico della situazione".