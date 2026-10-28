Manovra 2027 in Cdm per il via libera. Tajani: "Ottimista su estensione taglio Irpef"Economia
Introduzione
La maggioranza e il governo Meloni stringono il cerchio per arrivare al varo della prossima Legge di Bilancio, l’ultima di questa legislatura. Il Consiglio dei ministri per il via libera al testo è iniziato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre.
Il lavoro è stato intenso: a più di due settimane di distanza dal Documento programmatico di bilancio approvato il 13 ottobre, i dettagli della Manovra da 23,5 miliardi di euro non sono ancora del tutto noti. A pesare sui tempi è stata anche l'attesa del verdetto Ue sulle misure da finanziare con la flessibilità per Difesa ed Energia. Sono molte le misure in bilico di cui si è parlato in queste settimane. Dalle pensioni all'Irpef, ecco cosa sta trapelando.
Quello che devi sapere
Doppio vertice di maggioranza
I lavori degli ultimi giorni sulla Legge di Bilancio sono stati febbrili. Ieri si è tenuta una nuova riunione di maggioranza e governo in vista del varo, dopo quella di lunedì sera, dove si era fatto "il punto sulle interlocuzioni con la Commissione europea - che proseguono in un modo proficuo - sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia (Nec), in particolare per le misure in materia di energia".
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Meloni: "Con Manovra manteniamo impegni facendo quadrare i conti"
La premier Giorgia Meloni parla di una Manovra con "l'obiettivo di fare quadrare i conti e mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni". I campi d'intervento principali, ha detto intervenendo al Forum economico Moneta, sono "il tema dei salari, la difesa del potere d'acquisto attenzione al ceto medio alle imprese che investono e assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani".
Tajani: "Contributi da settore finanziario, senza metterlo a rischio"
Molto si è parlato del contributo delle banche ai fondi. "Ci saranno contributi dal settore finanziario. Non soltanto da banche e assicurazioni, anche da altri settori che vivono in condizioni positive. Ma non saranno interventi che metteranno in alcun modo a repentaglio la solidità di questo settore". ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Escluse dal contributo le banche di prossimità e le fondazioni bancarie che erogano sostegno al terzo settore.
Giorgetti: "Faremo il possibile, non l'impossibile"
Sulla Manovra il governo porterà a casa "quello che è possibile, non l'impossibile", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Le richieste sono tantissime, - ha osservato, rispondendo ad una domanda sul pressing della Lega per le pensioni e di FI per l'Irpef - le proposte che arrivano non solo dai partiti, ma da categorie, Regioni e Comuni sono molto al di sopra delle disponibilità di un bilancio che deve tenere conto di una realtà geopolitica che ha condizionato pesantemente questi anni, e che sta condizionando pesantemente anche i bilanci di famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche in questi mesi. Noi teniamo conto in modo assai realistico della situazione".
Taglio delle tasse sul lavoro per i giovani
Arriva un pacchetto di misure fiscali per i giovani.
- Giorgetti ha detto che "ci sarà una misura fiscale" per gli under 30, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci fosse l'ok a una 'mini-Irpef' per gli under-30.
- Tra gli interventi anche la flat tax al 5% che riguarderà invece i neoassunti under 35. Il tetto di reddito sarebbe ancora in valutazione.
- Tra le novità arriverebbe anche una estensione della no tax area per gli under 25.
L'obiettivo generale è rendere più competitive le retribuzioni italiane e frenare la fuga dei cervelli.
Le misure per i lavoratori dipendenti e le partite Iva
Passando al mondo del lavoro dipendente in generale, ecco le misure di cui si parla.
- Il governo pensa a una tassazione agevolata al 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali e al 15% sulle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo e sul salario accessorio del pubblico impiego.
- In arrivo poi la detassazione delle tredicesime per i redditi bassi. Si starebbe ancora valutando, oltre al tetto al reddito, anche l'aliquota che potrebbe attestarsi al 15% o al 10%.
Poi c'è il capitolo autonomi. Alla domanda se la Legge di Bilancio includerà un'estensione a un reddito più alto della flat tax per gli autonomi, Giorgetti ha risposto: "Tendenzialmente sì". La Lega punta da tempo a estendere la flat tax alle partite Iva dagli attuali 85mila fino a 100mila euro, un'ipotesi che richiede però il via libera della Commissione europea. Si dovrà anche decidere se confermare l'accesso al regime forfettario per dipendenti e pensionati con redditi da lavoro autonomo.
Ci sarà il taglio dell’Irpef?
Fonti della maggioranza negli scorsi giorni avevano detto che sarebbe sfumata l'ipotesi di un taglio dell'Irpef per i redditi sopra i 50mila euro. L'idea di un intervento era già stata congelata nelle scorse settimane, ma poi era tornata in discussione nei giorni scorsi, con l'ipotesi di estendere l'aliquota al 33% almeno fino a 55mila euro.
Non tutto però è ancora deciso: "Voglio essere ottimista sulla possibilità di estendere il taglio dell'Irpef fino a 55mila euro", ha detto oggi Tajani. Dello stesso tono il presidente della commissione Finanze alla Camera, Marco Osnato: "Credo che sia abbastanza consolidata (la misura) nella legge di Bilancio che sarà un taglio dell'Irpef oltre i 50mila euro fino a 55mila euro, con l'aliquota del 33%".
Le imprese
Per le imprese si punta a rafforzare le maxi-deduzioni per le assunzioni: dal 130% al 140% per i giovani e al 180% per le giovani madri.
Le misure per la famiglia
Centrale per il governo Meloni è anche il capitolo famiglie. Sul piatto ci sono:
- Congedi parentali rafforzati.
- Un libretto previdenziale per i nuovi nati;
- Sostegni alle madri lavoratrici. Quest'anno è già previsto uno sgravio contributivo da 3mila euro all'anno per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli. Secondo quanto si apprende, il governo vorrebbe estendere la decontribuzione anche a chi ha almeno due figli.
- Un fondo previdenziali che prevede a partire dal 2027 il versamento da parte dello Stato di 100 euro all'anno per ogni neonato, fino al compimento del diciottesimo anno.
- Noi moderati chiede inoltre di prorogare il bonus per le scuole paritarie, fino a 1.500 euro per studente.
La card sanitaria per gli anziani
Forza Italia propone una card da 300 a 400-500 euro per le spese sanitarie degli over 75, con una soglia Isee, oppure un sistema di rimborsi cashback. Si valuta di estendere la misura anche alle famiglie numerose. Per spesa sociale e famiglie ci sono fino a 5 miliardi di euro.
Pensioni, fondo da quasi 1 miliardo per la flessibilità in uscita
Sul fronte pensioni il governo avrebbe pensato a un fondo ad hoc, da poco meno di un miliardo, da utilizzare con un successivo provvedimento a gennaio: sarebbe questo, secondo quanto si apprende da diverse fonti, l'accordo raggiunto in maggioranza per affrontare il tema della flessibilità in uscita per le pensioni. La Manovra, dunque, si limiterebbe a stanziare le risorse per il 2027, senza entrare nel dettaglio della declinazione della misura.
La Lega continua però a spingere per la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni, con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Sul tavolo anche la rivalutazione delle pensioni per recuperare l'inflazione, un punto costosissimo. Per trovare risorse potrebbe essere rivista la perequazione degli assegni medio-alti, passando dal sistema per scaglioni a quello per fasce, più penalizzante.
Per approfondire: Pensioni, ipotesi taglio adeguamento a inflazione nel 2027. Quanto risparmia lo Stato?
I bonus per la casa
Infine, da tenere in considerazione ci sono anche potenziali misure che impatteranno sui bonus casa.
- Si va verso la proroga anche per il 2027 del bonus elettrodomestici.
- Sarebbe invece ancora appeso alla trattativa con l'Unione europea sulla Nec per l'energia il tema dei bonus edilizi: il bonus casa oggi è al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda, ma senza una proroga dal 2027 scende rispettivamente al 36% e al 30%. L'Ecobonus potrebbe arrivare fino al 65%.
- Per chi è rimasto coinvolto nelle irregolarità del Superbonus si valuta la possibilità di regolarizzare le posizioni sanzionabili versando un'imposta sostitutiva.
Stop bollo auto fino 133 Kw per famiglie numerose
La Legge di Bilancio dovrebbe anche estendere l'esenzione del bollo auto ai van familiari, ma solo per le famiglie numerose. La misura che, avrebbe passato il vaglio della Ragioneria, prevede la possibilità per i nuclei con almeno quattro figli di godere dell'esenzione su macchine da sei a nove posti fino a 133 Kw di potenza. In base al decreto varato dal governo, l'esenzione è ora prevista per un solo veicolo a famiglia fino a 80 Kw di potenza.
Cedolare secca su affitti e affitti negozi
Altra possibile novità di cui si è parlato è quella della cedolare secca sugli affitti lunghi, che potrebbe scendere al 5%. Nel testo dovrebbe entrare anche la cedolare secca sugli affitti dei negozi, applicata alle superfici fino a 300 mq e pari al 21%, con una riduzione al 10% nei centri metropolitani.
Il nodo coperture
Il conto della Legge di bilancio, in ogni caso, è pari a 23,5 miliardi e si regge sulla clausola di salvaguardia nazionale per la difesa e l'energia da 14,4 miliardi. Centrale inoltre un aiuto chiesto al settore finanziario - banche e assicurazioni in primis - per 5 miliardi, oltre che su risparmi dei ministeri ed economie sul Pnrr. Le banche però si oppongono a nuovi esborsi, dopo aver raggiunto lo scorso anno con il governo un accordo triennale da 10 miliardi. Inoltre sono chiamati a contribuire anche giochi e tabacchi, forse con un aumento delle accise sulle sigarette.
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