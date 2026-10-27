"Forza Italia, come da sempre sostenuto da Antonio Tajani, punta a un sostegno diretto per le spese sanitarie degli anziani e dei fragili. Chi ha bisogno di curarsi, necessita dei soldi subito tramite un sostegno diretto per le spese sanitarie che non rientrano nel sistema sanitario nazionale. Visite odontoiatriche, protesi, sostegno domiciliare, farmaci e ticket sanitari o altre spese potranno essere messe direttamente a sostegno di anziani e fragili", ha spiegato il deputato azzurro, responsabile Economia del partito, Maurizio Casasco. La proposta è stata lanciata in occasione dell’ultimo vertice dei leader sulla Manovra finanziaria per il 2027.

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