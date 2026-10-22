Resta infine da sciogliere il nodo del contributo da 5 miliardi atteso dal settore finanziario: dopo l'appello delle banche di allargare i settori chiamati a finanziare la prossima Legge di Bilancio, una soluzione allo studio sarebbe quella di estendere al 2028 e al 2029 la maggiorazione Irap prevista per le società energetiche dal decreto bollette di quest'anno. L'ipotesi preoccupa Elettricità Futura, che ricorda come il settore "abbia già pagato oltre 2 miliardi per effetto del decreto Bollette”. E c’è poi allarme per il possibile slittamento di sei mesi della sugar tax e della plastic tax, che scatterebbero da gennaio: “Non risolve nulla", hanno detto Assobie e Unionplast, che dopo tanti rinvii chiedono al governo di prendere una scelta definitiva.

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