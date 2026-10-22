Per il ministro della Giustizia, ospite a Start, nella mobilitazione degli autotrasportatori "c'è una forte probabilità di strumentalizzazione e infiltrazioni criminali". Poi ha parlato degli scontri e delle violenze di Milano e del decreto sicurezza: "Non ci sono interventi che limitino la libertà di manifestare" e anzi, il testo "tipicizza molte le condotte punibili, quindi garantisce di più quelli che manifestano in modo pacifico". E ha aggiunto: "Non è all'ordine del giorno abbassare l'età per l'imputabilità" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nella protesta degli autostrasportatori "c'è una forte probabilità di strumentalizzazione e di infiltrazioni criminali". A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che - ospite a Start su Sky TG24 - ha precisato: "Non ho mai pensato che, come sostiene qualcuno, certe regioni siano governate dalla criminalità organizzata, ma che le mafie ci siano e possano infiltrarsi in una situazione di questo tipo mi pare altamente probabile". Il Guardasigilli ha poi parlato del nuovo decreto sicurezza, nel quale "non ci sono minimamente interventi che limitino la libertà di manifestare" e anzi, il testo "che è molto complesso, tipicizza molte le condotte punibili, quindi in un certo senso garantisce di più quelli che invece manifestano in modo pacifico. La manifestazione pacifica, per quanto possa essere vivace - e deve esserlo in democrazia perché il dissenso è il sale della democrazia -, certo non può trasferirsi in comportamenti come quelli di devastazione e saccheggio che abbiamo visto". E sempre in merito agli scontri di Milano e al coinvolgimento di ragazzi molto giovani ha aggiunto: "Non è all'ordine del giorno abbassare ulteriormente l'età per l'imputabilità, non sarebbe blasfemo pensare di abbassarla ma ad oggi non abbiamo intenzione di farlo".

"Proteste tir? Intervenire per evitare ostacoli a chi vuole lavorare" In merito alle proteste degli autotrasportatori, Nordio ha detto: "Il Consiglio dei ministri è stato convocato ieri sera, quindi cominceremo a discuterne tra poco. Naturalmente quello che si può dire sin d'ora è che anche qui il diritto al dissenso, il diritto allo sciopero, il diritto alla manifestazione anche vigorosa, non può mai compromettere il diritto al lavoro e il diritto agli altri, quindi in un certo modo bisogna pure intervenire per evitare che a chi vuole lavorare venga impedito di lavorare, e chi invece manifesta legittimamente per la situazione di disagio che tutti conosciamo abbia comunque il diritto di protestare". "Anche qui - ha proseguito il ministro - non è facile trovare la combinazione, si è sempre trovata negli anni passati e si troverà anche adesso, vista anche un'emergenza alimentare, di cui abbiamo conoscenza soprattutto nell'Italia meridionale". Approfondimento Proteste tir, le imprese a rischio blocco: dai pastifici ai rifiuti

"Nuovi reati per comportamenti imprevisti e imprevedibili" Interpellato poi sulle nuove fattispecie di reato introdotte con l’ultimo decreto sicurezza, fra cui quello di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, il ministro ha risposto: "È vero che creiamo nuovi reati e inaspriamo le pene, ma siamo 'costretti' a farlo davanti a comportamenti nuovi, imprevisti e imprevedibili, che hanno un vuoto di tutela penale. Il diritto penale dovrebbe precedere, ma a volte deve seguire quella che è l’evoluzione dei comportamenti che possono mettere a rischio la tutela individuale e collettiva". Poi Nordio ha approfondito: "Quello che non era previsto (dai reati già esistenti, ndr) era una violenza organizzata nelle manifestazioni soprattutto attraverso una promozione, anche telematica, che un tempo non esisteva e che va studiata, che è del tutto inedita. Le manifestazioni, anche politicamente aggressive, degli anni scorsi, avevano dei connotati che sono diversissimi da questi di oggi dove il saccheggio è fine a sé stesso e dove vi è una partecipazione minorile, o addirittura di persone non imputabili, che una volta non esisteva. Quindi punire chi organizza queste manifestazioni, in questo modo, era un vuoto di tutela". Leggi anche Scontri Milano, allerta per cortei di sabato. La mappa delle proteste

"L'imputabilità in vigore è nel Codice penale del 1930" Nel corso dell’intervista si è poi affrontato il tema dell’imputabilità dei minori, ricordando l’entrata in vigore della presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il ministro ha ribadito che per il momento non è in programma un abbassamento della soglia anagrafica di imputabilità, e ha spiegato: "È un fatto però che questa forma di imputabilità, che al di sotto dei 14 anni non esiste, è stata elaborata nel Codice penale che è del 1930 ed è firmato da Mussolini. Ottanta, 90, 100 anni fa, 14 anni non erano i 14 anni di oggi, per cui non sarebbe blasfemo pensare di abbassare la soglia di imputabilità". Approfondimento Punibilità dei minori, cosa dicono le leggi in Italia e all’estero?

"Fermo preventivo per minori è un deterrente utile" Nordio ha poi commentato il fatto che il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, abbia definito il decreto sicurezza come inutile e lesivo dei diritti: "La deterrenza della norma penale non è poi così automatica, ed è vero che l’aumento delle pene non è automaticamente produttivo di una diminuzione dei reati. Però va valutato caso per caso, e noi abbiamo ritenuto che proprio per la condizione inedita di queste forme di organizzazione criminale, che sfruttano le debolezze minorili, fosse necessario intervenire in un modo che non è certo liberticida". E il fermo preventivo nei confronti dei minori? "Il fermo preventivo non comporta la detenzione in carcere - ha replicato Nordio -, ma è una delle poche forme di deterrenza utile in questi casi: vedere sui social se ci si dà appuntamento per devastazioni e saccheggi consente di prevenire che ciò accada, proprio bloccando prima i ragazzi". Vedi anche Decreto sicurezza, procuratrice Tribunale minori Firenze: "Provvedimento culturalmente sbagliato"