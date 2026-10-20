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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Proteste, quanti sono e quanti anni hanno gli agenti dei Reparti Mobili della Polizia?

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Le giornate di disordini e violenze hanno messo a dura prova i reparti mobili delle Forze dell’ordine impiegati per contenere gli atti di vandalismo. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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