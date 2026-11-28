A dominare le notizie sui giornali di oggi è l’attacco dell’Ucraina in Libia, con il presidente Zelensky che si è scusato con l’Italia. Ampio spazio è poi dedicato allo sport, in particolare al ritiro di Marc Marquez e alla vittoria dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis. E c’è anche la polemica politica, con le parole di La Russa indirizzate alla Consulta