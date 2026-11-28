Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
A dominare le notizie sui giornali di oggi è l’attacco dell’Ucraina in Libia, con il presidente Zelensky che si è scusato con l’Italia. Ampio spazio è poi dedicato allo sport, in particolare al ritiro di Marc Marquez e alla vittoria dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis. E c’è anche la polemica politica, con le parole di La Russa indirizzate alla Consulta
- È la politica estera a occupare l’apertura odierna del Corriere della Sera, che titola “Zelensky, le scuse all’Italia”. Spazio poi allo sport con una doppia notizia: l’annuncio del ritiro di Marc Marquez e l’Italia che accede alla finale di Coppa Davis 2026. Infine è presente la polemica politica: “La Russa e la Consulta, ‘niente aiuti indebiti alla sinistra’”.
- Le parole del Presidente del Senato sono invece l’apertura odierna di La Repubblica, che titola: “La Russa attacca la Consulta”. Spazio poi alle scuse di Zelensky all’Italia, al ritiro di Marc Marquez e al caso De Gennaro: “Si cercano i file cancellati dall’hard disk”, scrive il quotidiano.
- “Raid Libia, Nato e Italia all’oscuro”, è il titolo dell’edizione odierna de La Stampa. Anche in questo caso ad accompagnare l’apertura del giornale sono lo sport - con l’Italia che accede alla finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo - e la polemica politica tra La Russa e la Consulta.
- Il Messaggero apre la sua edizione odierna con il “Attacco in Libia, Zelensky si scusa: Roma non sapeva”. Accanto a questa notizia, ampio spazio è dedicato allo sport e in particolare alla Serie A: “La Lazio vuole continuare il volo”, scrive il quotidiano.
- La notizia centrale della Gazzetta dello Sport di oggi è dedicata alla vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca in semifinale di Coppa Davis: “Gran finale”, titola la Rosea. In prima pagina trovano poi spazio il ritiro di Marc Marquez, le notizie di calciomercato e la presentazione delle partite odierne di serie A.
- Il Corriere dello Sport oggi dedica ampio spazio all’intervista esclusiva con il ct dell’Italia Roberto Mancini: “Io vinco il Mondiale”, è il titolo d’apertura. Poi la Serie A, con Lazio e Inter oggi in campo, e il ritiro di Marc Marquez.
- L’apertura di Tuttosport è invece dedicata alla Juventus: “I gol ci sono, ora il bomber”, titola il quotidiano. Spazio poi alla vittoria dell’Italia in Coppa Davis, all’addio a Juary e al ritiro di Marc Marquez.
- “Ci rubano il Natale, salviamolo insieme” è la notizia in testa all’edizione odierna de Il Giornale. Poi spazio alla politica: “Grillo e l’uomo di Musk, ‘work in progress’” scrive il quotidiano.
- Il Sole 24 Ore dedica la sua apertura odierna alla situazione fiscale dell’Italia: “Multe e tasse arretrate, per il Fisco obiettivo recupero a 15,7 miliardi”, scrive il quotidiano economico.
- “Crosetto ha il vizietto di non pagare l’affitto”, titola il Fatto Quotidiano nella sua apertura odierna. Spazio poi alla questione degli stipendi dei giudici: “Niente soldi per i magistrati e +42 milioni ai vitalizi degli ex”, scrive il giornale.
- Libero apre la sua edizione odierna con il titolo: “Oddio, torna Dracula. Pd e M5s si affidano al tassatore Vincenzo Visco”. Di spalla spazio poi alla cronaca: “La procura si muove sullo scoop Ciami-De Gennaro”.
- “I giochi di Zelensky” è invece l’apertura dell’edizione odierna di Domani. Spazio poi alle notizie sul caso De Gennaro, sui tagli alle pensioni e sul ritiro di Marc Marquez dalla MotoGp.
- Sono molti, come da tradizione, i temi toccati dall’edizione del weekend del Foglio. Tra questi i rapporti tra Donald Trump e il Ceo di Nvidia Jensen Huang, la telefonata tra Meloni e Zelensky sul caso dell’attacco in Libia, le elezioni in Spagna e la situazione della giustizia in Italia.
- “SOS dalla Crimea” è il titolo che apre l’edizione di oggi di Avvenire. Spazio poi al pensiero dei cattolici nel momento del voto: “Primo di tutto la coerenza”, scrive il quotidiano, e alle imminenti elezioni in Spagna.
- Il Riformista titola la sua edizione di sabato 28 novembre con “Gli anti italiani”, con le polemiche sulla morte dei due italiani in Kuwait. Spazio poi al saluto del direttore Claudio Velardi, che lascia la guida del giornale.
- La notizia di apertura di QN è sulla politica estera e la tensione tra Italia e Ucraina per il raid in Libia. Spazio poi alle ultime novità sul caso De Gennaro, allo scontro La Russa-Consulta e al ritiro di Marc Marquez.
- “Il grande freddo” è, infine, il titolo di apertura dell’edizione di oggi de Il Manifesto, dedicato alla telefonata tra Meloni e Zelensky dopo il raid ucraino in Libia. Spazio anche alla manifestazione a Roma di Non una di meno.