Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo blindato sarebbe transitato prima dell'arrivo dei rapinatori, facendo fallire il colpo. Al loro arrivo sul posto, i responsabili avrebbero minacciato gli automobilisti con delle armi e disseminato sulla carreggiata chiodi a tre punte, che hanno bloccato diverse vetture. L'assalto è avvenuto all'altezza di Palagianello
Tentata rapina ad un portavalori sull'autostrada A14 Taranto-Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo blindato sarebbe transitato prima dell'arrivo dei rapinatori, facendo fallire il colpo. Al loro arrivo sul posto, i responsabili avrebbero minacciato gli automobilisti con delle armi e disseminato sulla carreggiata chiodi a tre punte, che hanno bloccato diverse vetture. L'assalto è avvenuto all'altezza di Palagianello, nel Tarantino, vicino all'area di parcheggio Pineta a Taranto Nord.
L'agguato sulla A14
Dopo aver fallito il colpo al portavalori, i rapinatori avrebbero usato le armi a scopo intimidatorio contro gli automobilisti sul posto. Alcuni sono stati minacciati, altri rimasti bloccati a causa dei chiodi a tre punte. A un conducente di un furgone in panne, fermo in un'area di sosta, sono stati sottratti anche cellulare e chiavi del mezzo, poi trovati nelle campagne vicine.