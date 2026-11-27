Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo blindato sarebbe transitato prima dell'arrivo dei rapinatori, facendo fallire il colpo. Al loro arrivo sul posto, i responsabili avrebbero minacciato gli automobilisti con delle armi e disseminato sulla carreggiata chiodi a tre punte, che hanno bloccato diverse vetture. L'assalto è avvenuto all'altezza di Palagianello