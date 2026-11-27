Un giovane albanese è morto nella sparatoria tra un gruppo di tre uomini e gli agenti della polizia di Stato, giunti dalla Campania per eseguire due arresti. A perdere la vita uno dei destinatari del provvedimento, mentre un altro uomo che era con loro è stato arrestato. Il terzo uomo, armato e destinatario del secondo provvedimento di arresto, è invece riuscito a fuggire

Un giovane albanese è morto oggi pomeriggio nella frazione di San Pietro di Cavarzere a Venezia in una sparatoria tra un gruppo di tre uomini e gli agenti della polizia di Stato, giunti dalla Campania per eseguire due arresti. A perdere la vita, uno dei destinatari del provvedimento, mentre un altro uomo che era con loro è stato arrestato. Il terzo uomo, armato e destinatario del secondo provvedimento di arresto, è invece riuscito a fuggire nei campi attorno alla casa isolata della campagna veneziana dove avevano trovato rifugio. È scattata una vasta battuta di caccia all’uomo. In volo anche un elicottero della polizia.