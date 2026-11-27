Si è tenuta oggi la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027 dell'Università Lussi Guido Carli, alla presenza degli studenti, dei vertici dell’Ateneo e di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico. "Abbiamo il dovere di formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili" ha detto nel suo intervento il rettore Boccardelli

"Studentesse e studenti affidano all’Università ciò che hanno di più prezioso, il loro talento e le loro aspirazioni", ha dichiarato nella sua relazione di apertura il Rettore della Luiss, Paolo Boccardelli. "Come docenti - ha proseguito - abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili. Ai nostri studenti dico: portate con voi competenze, coraggio e collaborazione – per interpretare il cambiamento, osare oltre i confini già tracciati e guidare il futuro".

"Educare, innovare e costruire" per governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale mettendo al centro pensiero critico, capacità di giudizio e responsabilità individuale. È questa la direzione tracciata oggi dall’Università Luiss Guido Carli in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027, svoltasi nell’Aula Magna “Mario Arcelli” del Campus di Viale Pola alla presenza degli studenti, dei vertici dell’Ateneo e di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico.

Conniugare l'avanguardia tecnologica e l'autonomia di giudizio

Una visione che si traduce in un modello educativo capace di coniugare l’avanguardia tecnologica con la valorizzazione dell’autonomia di giudizio. Da un lato, l’Ateneo promuove l’innovazione didattica sperimentando e integrando soluzioni emergenti e intelligenza artificiale per arricchire l’apprendimento attivo, personalizzare i percorsi e potenziare le attività di role-play e simulazione. Dall’altro, investe sulle capacità cognitive e di analisi degli studenti mediante metodologie partecipative ed esperienziali: dalle palestre cognitive, pensate per bilanciare l’uso dell’IA con il ragionamento indipendente, fino alle nuove iniziative device-free progettate per favorire concentrazione e confronto senza il filtro degli schermi.

Ospite d’Onore della Cerimonia è stato Andrea Pignataro, Fondatore e CEO di ION Group, con una relazione dedicata a "L'architettura dell'università in un mondo esponenziale", che ha affermato: "La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano è la più grande occasione che un'università abbia avuto da generazioni. Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questa distanza. Siamo all'inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione".



Il presidente Fontana: "Trovare soluzioni alle complessità del mondo è una caratteristica tipicamente umana"

A chiudere i lavori è stato il Presidente della Luiss, Giorgio Fossa, che ha commentato: "Trovare soluzioni alle complessità del mondo è una caratteristica tipicamente umana e dà un senso profondo alle nostre azioni: una scintilla che nasce dalla curiosità e che nessuna macchina potrà mai replicare. È questa la visione che guida da sempre il nostro Ateneo, mettendo al centro gli studenti e la collaborazione con il mondo delle imprese in un’ottica di sistema. In questa fase di grandi trasformazioni non vogliamo soltanto preparare i giovani al futuro, ma contribuire a scriverlo insieme a loro".