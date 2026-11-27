L’intero magazzino della società, specializzata nella conservazione e nella distribuzione del prodotto, contiene 32.298 forme di formaggio a pasta dura per un peso complessivo che supera le 1.264 tonnellate. Il valore di partenza era stato valutato dai periti in oltre 12 milioni di euro, ma l'asta è andata deserta

Oltre 32mila forme di formaggio, in gran parte Grana Padano, sono state messe all’asta dal Tribunale di Bari nell’ambito della crisi una azienda barese, specializzata nella conservazione e nella distribuzione del prodotto. L’intero magazzino della società, sito in Lombardia, contiene 32.298 forme di formaggio a pasta dura, in gran parte Grana Padano DOP, per un peso complessivo che supera le 1.264 tonnellate. Il valore di partenza era stato valutato dai periti in oltre 12 milioni di euro.



Nessuna offerta pervenuta

Le iscrizioni erano state aperte il 12 novembre sul portale Edicom e, entro le 12 del 19 novembre, bisognava presentare l’offerta irrevocabile d’acquisto e versare con bonifico una cauzione pari al 10% del prezzo offerto. L’asta, riporta il Corriere della Sera nell'edizione di Bari, è però andata deserta e nessuna offerta è arrivata per le 32mila forme di formaggio. Ora, spiega il quotidiano, gli amministratori dovranno trovare un altro modo per cercare di superare la crisi.