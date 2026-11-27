Mettere i giovani al centro della ricostruzione dell’Ucraina con progetti comuni: questo l’obiettivo delle tre giornate di incontri avvenute a Roma su volere del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del suo omologo ucraino, Matvii Bidnyi. “Dobbiamo avere la capacità e la responsabilità di guardare anche oltre l’emergenza, costruendo oggi le condizioni per il futuro. E non può esserci una vera ricostruzione senza i giovani, senza ascoltarli e soprattutto senza renderli protagonisti”, ha detto Abodi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lavoro, dialogo e cooperazione avendo come focus i giovani e l’Ucraina. Questo è stato il risultato del Youth Forum for Global Coordination and Democratic Resilience, il primo dedicato al confronto tra le giovani generazioni di Italia e Ucraina. A Roma 66 partecipanti, 42 ucraini e 24 italiani, si sono riuniti per tre giornate di incontri con l’obiettivo di mettere i ragazzi al centro del percorso di ricostruzione dell’Ucraina, rafforzarne la centralità, valorizzarne le competenze e creare nuove opportunità di partecipazione, conoscenza e collaborazione. A promuovere il Forum è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il ministro della Gioventù e dello sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, con il supporto del dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Youth Forum a Roma

Gli obiettivi L’iniziativa ha confermato il ruolo attivo dell’Italia nel promuovere la dimensione umana delle giovani generazioni quale elemento fondante del dibattito internazionale sulla ripresa dell’Ucraina. Ricostruire il Paese significa anche creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano tornare a immaginare e realizzare il proprio futuro, partecipando attivamente alla vita democratica e sociale della Nazione. Le tre giornate di lavori hanno coinvolto giovani, rappresentanti istituzionali e organismi di rappresentanza in sessioni plenarie, seminari e laboratori di co-progettazione, affrontando temi quali la partecipazione democratica, la coesione europea, la resilienza e la cooperazione internazionale. L’obiettivo è stato quello di individuare priorità comuni, condividere esperienze e competenze e costruire una rete stabile tra giovani italiani e ucraini, capace di proseguire il lavoro avviato a Roma attraverso future iniziative congiunte. La giornata conclusiva ha segnato due momenti particolarmente significativi: la presentazione della “Rome Youth Declaration”, che raccoglie i principi, le riflessioni e gli impegni emersi dal confronto, e la sottoscrizione del Memorandum d’intesa tra il Consiglio Nazionale dei Giovani italiano e il National Youth Council of Ukraine, alla presenza del commissario europeo per l'Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport Glenn Micallef.

Cooperazione istituzionale tra Italia e Ucraina Il percorso si inserisce nel quadro della cooperazione istituzionale avviata con il Memorandum d’intesa sottoscritto a Roma l’11 luglio 2025 dal Ministro Abodi e dal Ministro Bidnyi, in occasione della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. Un’intesa rafforzata dal Piano d’Azione Congiunto 2026-2027, sottoscritto a Leopoli nell’aprile 2026, che individua priorità e azioni condivise nei settori delle politiche giovanili, dello sport e dell’attività fisica. Due strumenti che costituiscono l’architettura di riferimento della collaborazione tra le due Nazioni, che trovano nel Forum una concreta traduzione sul versante della partecipazione giovanile. “Dobbiamo avere la capacità e la responsabilità di guardare anche oltre l’emergenza, costruendo oggi le condizioni per il futuro. E non può esserci una vera ricostruzione senza i giovani, senza ascoltarli e soprattutto senza renderli protagonisti”, ha dichiarato il ministro Abodi. “La Rome Youth Declaration e l’intesa tra i rispettivi Consigli Nazionali dei Giovani - ha aggiunto - rappresentano un punto di partenza, non un punto di arrivo. La ricostruzione si prepara anche così: investendo sulle persone, sulla fiducia e sulla capacità delle nuove generazioni di immaginare e realizzare il proprio futuro. E con questo spirito, saremo sempre al fianco dell’Ucraina”. Per il ministro ucraino Bidnyi, “è fondamentale che le nuove generazioni abbiano voce in capitolo e possano contribuire concretamente a definire il futuro dei propri Paesi e dell’Europa nel suo insieme”. Per questo, ha concluso, “siamo pronti a sostenere le iniziative promosse dai giovani, che contribuiscano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i nostri Paesi”.