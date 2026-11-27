Il branco di Montecarotto

Secondo quanto documentato, il branco si è spinto fino a cinque metri dalle mura della casa e la famiglia si troverebbe in una condizione di costante allerta da circa due mesi. Come riportato anche da il Resto del Carlino Rossetti segue questo nucleo che definisce il "branco di Montecarotto" dal 2024, evidenziando come il gruppo sia cresciuto fino a nove esemplari a seguito della cucciolata della scorsa primavera. Finora il branco non ha assalito né l’abitazione né animali, ma per la guardia zoofila il pericolo resta elevato. “Il lupo va sempre più vicino, la sua tecnica non è attaccare subito – spiega Rossetti. “È territoriale, non si allontana da un’area che segna con urine e feci. I cinghiali come i lupi sono un problema perché sono aumentati a dismisura e non è vero che non sono pericolosi: girano anche di giorno e, se affamati, attaccano. Non ci sono state aggressioni perché la vita moderna non porta più i bambini a vivere la natura da soli, tranne nei casolari come quello in questione, dove i ragazzi stanno tranquillamente all’aria aperta”.