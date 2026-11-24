Belluno, cane sbranato da un branco di lupi: animalista denuncia il proprietarioCronaca
L'animalista Cristiano Fant ha presentato denuncia contro il proprietario del cane perché "gli animali fuori dai confini di casa vanno tenuti al guinzaglio", ha spiegato. “Lasciare il proprio cane libero di muoversi significa violare l'articolo 727 del codice penale, relativo all'abbandono di animali”, ha precisato
Un cane è stato sbranato da un branco di lupi nel Bellunese. A denunciarlo, inviando una lettera a prefetto e forze dell'ordine, è stato l'animalista Cristiano Fant. Come riporta Il Gazzettino, l'attivista e guardia zoofila Enpa è intervenuto durante una conferenza a Limana, durante la quale ha raccontato la vicenda spiegando di aver presentato denuncia nei confronti del padrone del cane, perché “gli animali fuori dai confini di casa vanno tenuti al guinzaglio”. “Lasciare il proprio cane libero di muoversi, anche in un'area limitrofa alla proprietà non debitamente recintata, significa violare l'articolo 727 del codice penale, relativo all'abbandono di animali”, ha precisato Fant, citato dal quotidiano.
Fant: “Il cane va tenuto al guinzaglio, il proprietario dovrebbe essere indagato”
Nel corso dell'intervento a Limana, l'animalista ha poi sottolineato che “la presenza del lupo sul territorio è nota da tempo”. Nei casi in cui la predazione provochi la morte del cane, spiega ancora, “il proprietario dovrebbe essere indagato anche per la violazione dell'articolo 544-bis, relativo all'uccisione di animali, considerando il decesso una conseguenza dell'abbandono”. Poi precisa: “I due reati sono perseguibili d'ufficio. I casi di predazione di cani padronali, non sempre attribuiti con certezza al lupo, sono ben noti in provincia, ma a quanto mi risulta nessun organo di polizia giudiziaria ha finora indagato i proprietari”.