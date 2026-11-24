L'animalista Cristiano Fant ha presentato denuncia contro il proprietario del cane perché "gli animali fuori dai confini di casa vanno tenuti al guinzaglio", ha spiegato. “Lasciare il proprio cane libero di muoversi significa violare l'articolo 727 del codice penale, relativo all'abbandono di animali”, ha precisato

Un cane è stato sbranato da un branco di lupi nel Bellunese. A denunciarlo, inviando una lettera a prefetto e forze dell'ordine, è stato l'animalista Cristiano Fant. Come riporta Il Gazzettino, l'attivista e guardia zoofila Enpa è intervenuto durante una conferenza a Limana, durante la quale ha raccontato la vicenda spiegando di aver presentato denuncia nei confronti del padrone del cane, perché “gli animali fuori dai confini di casa vanno tenuti al guinzaglio”. “Lasciare il proprio cane libero di muoversi, anche in un'area limitrofa alla proprietà non debitamente recintata, significa violare l'articolo 727 del codice penale, relativo all'abbandono di animali”, ha precisato Fant, citato dal quotidiano.