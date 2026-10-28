Gli amministratori locali e i residenti esprimono forte preoccupazione non solo per la sorte degli animali domestici, ma anche per l'incolumità di agricoltori e allevatori impegnati nei turni di lavoro notturno

Un'incursione di lupi si è verificata nelle aree rurali della Bassa Piacentina, al confine con il territorio di Cremona. Secondo quanto riportano media locali, nel corso dell'ultimo fine settimana, nella frazione di Olza, un piccolo branco di tre-quattro esemplari ha superato la recinzione di un pollaio privato durante le ore notturne, uccidendo dieci volatili tra oche e anatre. Il sopralluogo condotto dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Locale ha confermato la dinamica dell'attacco.