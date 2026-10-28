Gli amministratori locali e i residenti esprimono forte preoccupazione non solo per la sorte degli animali domestici, ma anche per l'incolumità di agricoltori e allevatori impegnati nei turni di lavoro notturno
Un'incursione di lupi si è verificata nelle aree rurali della Bassa Piacentina, al confine con il territorio di Cremona. Secondo quanto riportano media locali, nel corso dell'ultimo fine settimana, nella frazione di Olza, un piccolo branco di tre-quattro esemplari ha superato la recinzione di un pollaio privato durante le ore notturne, uccidendo dieci volatili tra oche e anatre. Il sopralluogo condotto dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Locale ha confermato la dinamica dell'attacco.
Diffusa una guida per indicare ai cittadini come comportarsi
Il consigliere comunale Matteo Rossi e un altro politico locale, Giampiero Cremonesi, hanno espresso forte preoccupazione anche per la sicurezza di chi lavora nei campi o passeggia con i cani. Cremonesi, in particolare, ha recentemente perso proprio il suo a causa di un attacco di lupi sotto il portico di casa. Il Comune ha quindi deciso di rilanciare una guida digitale istituzionale con i comportamenti corretti da tenere, invitando i cittadini alla massima vigilanza e a tenere al sicuro gli animali d'affezione, specialmente nelle ore notturne.