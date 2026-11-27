Tragedia nel cuore di Lecce. Un uomo di 46 anni, Vito De Palma, noto avvocato del capoluogo salentino, è morto precipitando dal sesto piano mentre cercava di rientrare a casa. A trovare il corpo, finito sul tetto di un garage del condominio situato tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro, era stata questa mattina una residente. I rilievi degli agenti di polizia e degli specialisti della scientifica, hanno escluso l’ipotesi del suicidio. Secondo un’ipotesi, l’uomo avrebbe dimenticato le chiavi dell’appartamento e avrebbe tentato di entrare passando da un cornicione. La caduta, però, si è rivelata fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.