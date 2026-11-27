Un uomo approfittava del disagio adolescenziale di una 17enne per abusare di lei. A finire in manette non è stato solo lui, ma anche una sua amica "consapevole e complice di un’abitudine sessuale con l’uomo che non escludeva il ricorso a materiale fotografico riguardante minori". ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Approfittava del disagio adolescenziale di una 17enne per abusare di lei. E’ accaduto a Roma. A segnalare l’episodio di violenza sessuale una psicoterapeuta che aveva intrapreso un percorso di assistenza con la minore, la quale avrebbe rivelato una dinamica tossica subita da un uomo. Sono scattate subito le indagini. I disagi adolescenziali della ragazzina sarebbero stati la leva utilizzata dall'uomo: la cura prospettava il ricorso a riti di magia bianca, che ben presto hanno svelato ben altro. I riti, inizialmente innocui, infatti, si sono trasformati, a partire dagli inizi del 2024, in attenzioni sessuali rivolte non solo alla stessa ma anche alla figlia della donna con cui viveva.

Le indagini Le attività di intercettazione della Squadra mobile di Roma, che ha condotto le indagini con il coordinamento della Procura capitolina, hanno portato alla scoperta di un "rapporto morboso" che l’uomo aveva innescato e alimentato per lungo tempo con la minore, anche attraverso "interlocuzioni abbastanza invasive, finalizzate a indurre atti sessuali di diverso genere". Le somme di denaro che nel tempo sono state prospettate alla vittima per ottenere favori sessuali variavano dalle poche decine fino a qualche centinaio di euro o ancora si alternavano con la promessa di acquisto di altri oggetti, tra cui anche una innocua sigaretta elettronica.